Kadınlar daha açık

"İnteraktif Türkler Araştırması"na göre kadınların internet üzerinden yapılan iletişim faaliyetlerine daha açık olduğu belirlendi.



İnteraktif pazarlama ajansı Adinteractive'in "İnteraktif Türkler Araştırması"nın sonuçları açıklandı.



Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de internetteki reklamlara katılan kişilerin yüzde 52'sinin kadın olduğu ortaya çıkarken, çalışma, online alışveriş ve pazarlama gibi konularda kadınların erkeklere oranla iletişime daha açık olduğunu gösterdi.



Çeşitli meslek grupları arasında dağılım gösteren bu oranın yüzde 15'ini ev kadınları oluşturuyor.



Kadınlar arasında 25-35 yaş grubu yüzde 54'lük oranla internetteki reklamları en çok takip eden kesim olarak belirlenirken, 18-25 yaş arasındakiler yüzde 22, 35-50 yaş arası yüzde 19, 50 ve üstü ise yüzde 3'lük bölümü oluşturuyor.



İnternet kampanyalarını yüzde 48'lik payla en çok İstanbullu kadınlar takip ederken, Ankara yüzde 10'luk oranla ikinci, İzmir yüzde 8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı.



Araştırma sonuçlarına göre son dönemlerde Türk kadınının yemek tarifleri, Facebook, yarışmalar ve kampanyalar gibi interaktif alanlarda kendilerini gösterdikleri ortaya çıktı.



(AA)

