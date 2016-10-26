Kadınlar da erkekler kadar içki tüketiyor

Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre, kadınlarla erkekler yaklaşık olarak eşit miktarda alkol alıyor. Araştırmacılar, kadınların içki içme oranlarındaki artışı fiyatların düşmesine ve kadınlara özel olarak tasarlanıp pazarlanan alkollü içeceklere bağladı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 100 yılı aşkın bir süre boyunca tam olarak dört milyon kişinin içki içme alışkanlıkları mercek altına alındı. 1891-2014 arasında, 68’den fazla uluslararası çalışma incelendi. Bulgular şöyle:

Tarihsel olarak, erkekler kadınlardan daha fazla içki içiyor. 1891-1910 arasında doğan erkekler kadınlardan iki kat daha fazla içki içiyordu.

Erkeklerin içkiyi sorunlu ve zarar verici seviyelerde kullanma oranı da, kadınlardan yaklaşık üç kat fazlaydı.

Bu fark yıllar içinde giderek kapanarak, 1991-2000 yılları arasında neredeyse eşitlendi.

Araştırmacılara göre, bu değişimin birden fazla sebebi var. Kadınların işgücüne daha fazla katılması, birçok ülkedeki ‘iş çıkışı bir içki’ kültürüne katılmalarını sağladı. Fiyatların düşmesiyle, bira ve şarap gibi kadınlar tarafından daha çok tercih edilen içkiler evlere daha fazla girmeye başladı. Pazarlamacılar da, doğrudan kadınları hedef alan reklamlar yapmaya başladı.

Araştırmada, aşırı derecede alkol tüketiminin zararlarına dikkat çekildi; kadınların vücüdunda erkeklere kıyasla daha az su bulunması ve karaciğerlerinin daha küçük olması nedeniyle alkole erkeklerden daha az dayanıklı oldukları belirtildi.