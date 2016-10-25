Kadınlar da 'erkekler kadar alkol tüketmeye başladı'

Avustralya'da yapılan ve küresel alkol tüketimi alışkanlıklarının incelendiği bir araştırma, kadınların bu alanda erkeklerle aralarındaki farkı kapattıklarını ortaya koydu.

1891-2001 arasında doğan 4 milyon kişi üzerinde yapılan incelemede, erkeklerin çok daha fazla alkol tükettikleri ve alkol kaynaklı sağlık sorunlarıyla daha çok karşılaştıkları tespit edilmişti.

BMJ Open adlı, tıp araştırmalarının yayımlandığı bir sitede yer alan çalışmaya göre ise günümüzde bu fark kapandı.

Bu durumun nedeninin de kısmen kadın ve erkeğin toplumda değişen rollerinin olduğu kaydedildi.

Çalışmaya göre 20. yüzyılın başlarında doğan erkeklerin;

Ancak yüzyılın sonuna doğru doğan erkeklerin;

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, tüm dünyadan insanların içki içme alışkanlıkları incelendi. Ancak incelenenlerin büyük bir çoğunluğu Kuzey Amerika ve Avrupalılardı.

Uzmanların araştırmalarıyla birlikte yayımladıkları raporda "Alkol tüketimi ve alkol tüketimi bağlantılı sağlık sorunları, geçmişten bu yana erkeklerin yaşadığı bir sorun olarak görüldü. Araştırmamız, bu durumu sorguluyor ve özellikle genç kadınların alkol tüketimini düşürmeyi hedefleyen kampanyaların hedefi olması gerektiğini gösteriyor" denildi.