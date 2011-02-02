Kadınlar da aldatıyor, erkekler de

T24 - Güvenli Seks Araştırmasına göre, Türkiye’de her 3 kadından biri, erkeklerin ise neredeyse yarısı partnerlerini aldatıyor.



Araştırmaya katılan her 100 kadından 35’i tek gecelik ilişki yaşadığını belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 61’e çıkıyor.

İstenmeyen gebelik ve HIV/AIDS’in azaltılmasına yönelik kurumsal misyona sahip sosyal pazarlama kurumu olan DKT International Türkiye’nin, ülkemizdeki prezervatif kullanımına ve diğer cinsel davranışlara dikkat çekmek amacıyla Temmuz-Eylül 2010 tarihleri arasında yaptığı Güvenli Seks Araştırması çarpıcı verileri gözler önüne seriyor.

Toplam 20.078 verinin incelendiği araştırmaya göre, istenmeyen gebelik ve HIV/AIDS konularında endişe duyan katılımcılar arasında prezervatif kullanımı oldukça düşük. Katılımcıların yüzde 71’i son kez seks yaptıklarında kondom kullanmadıklarını belirtiyor. Ayrıca katılımcıların 3’te 1’i prezervatif alırken utanıyor.



Erkekler aşka inanmıyor

Araştırma cinsellikle ilgili konularda cinsiyetler arasındaki farklılıklara da dikkat çekiyor. Örneğin cinsel ilişkiye girmek için aşkın gerekliliğine inanan erkeklerin oranı yüzde 18’de kalırken, kadınların yüzde 62’si cinsel birliktelik için âşık olmanın şart olduğunu düşünüyor. Erkeklerin tek gecelik ilişki yaşama oranı yüzde 61’ken, kadınlarda bu oran yüzde 35. Ertesi gün ismi hatırlanmayan biriyle seks yapma oranı erkeklerde yüzde 28’ken, kadınlarda ise yüzde 13.



Türklerin cinselliğe bakış açısı

Araştırma kapsamında sadece prezervatif kullanımıyla ilgili alışkanlıklara değil, cinsel pozisyonlardan cinsel partner sayısına Türkler için tabu sayılan ve fazla konuşulmayan birçok konunun cevap aranıyor. Araştırma güncel verilerle Türklerin cinselliğe bakışını ortaya koyması açısından önem taşıyor.



