"Kadınlar çok konuşuyor" diyen Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'nin cinsiyetçi sözleri tepki topluyor: Yüzlerce olimpiyat gönüllüsü istifa etti

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Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı, eski Başbakan Yoshiro Mori'nin kadınların "çok konuştuğuna" yönelik cinsiyetçi sözlerinin ardından olimpiyat komitesinde görevli olan yüzlerce kişi istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, "kadınların çok konuştuğunu ve toplantıların uzun sürdüğünü" söyleyen Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori'ye yönelik istifa çağrıları sürse de Nikkan Sports gazetesi, Mori'nin istifasının gündemde olmadığını açıkladı.

Mori sözleriyle ilgili özür dilediğini açıklasa da Tokyo Olimpiyatları için gönüllü olarak yazılan 80 bin kişiden 400'ü tepki olarak görevi bıraktı. Mori'ye tepki için başlatılan online kampanya ise 140 binden fazla imza topladı.

83 yaşındaki Mori, "Kadınlar rekabetçi olduğu için toplantıda biri konuştuğunda diğeri de söz alıyor. Toplantılar uzuyor" demişti.