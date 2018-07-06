Kadınlar 'Çocuğuma dokunma' sloganı ile yürüdü, idam istedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA’nın İnegöl ilçesinde yüzlerce kadın, çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki olarak \'Çocuğuma Dokunma\' sloganıyla yürüyüş yaptı. Kadınlar idam istediler.

Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine bugün saat 18.00\'de Belediye binası önünde toplanan yüzlerce kadın, ellerinde pankartlarla çocuk istismarı ve cinayetlerine karşı eylem yaptı. Kadınlar, \'Çocuğuma dokunma\' ve \'İdam gelsin\' sloganları attı. Bir elinde pankart bir elinde bebekleriyle yürüyen kadınlar, yaşanan olaylara sert tepki gösterirken çevredeki esnaf ve vatandaşlar yürüyen kaınlara alkışlarla destek verdi.

\'İDAM GELSİN İSTİYORUZ\'

Kadınlar adına açıklama yapan Serpil Şan, “Dilim varmıyor söylemeye. Yüreğimiz yanıyor. Acılarımızı birleştirsek, Arş-ı Ala\'ya yükselir. Eylül\'lerimizin, Leyla\'larımızın ve daha birçok çoğunun anne ve babalarının acılarını paylaşıyoruz. Yalnız değilsiniz. Sizlere sabır diliyorum. Acınız acımızdır. Öfkemiz çığ gibi büyüyor. Ne diyor Mehmet Akif Ersoy, \'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda\'... Artık topraktan minik bedenler fışkırıyor. Tecavüze uğramış, işkenceye maruz kalmış bedenler... Tecavüzün affı olmasın istiyoruz. Bu sapıklardan yeryüzü temizlensin istiyoruz. Tek yürek olduk, tek beden olduk, artık \'yeter\' diyoruz. İdam gelsin istiyoruz. Bunu yapmaya kimse bir daha cüret edemesin. Kadına, hayvana en acısı da bebeklerimize yapılan tecavüzün affı olmasın istiyoruz\" dedi.

Çocukların annelerinin koynunda, babalarının gölgesinde büyümesi gerektiğini belirten Şan, çocukların kapı önünde oynarken güvende olmadıklarını savundu. Şan, \"Annelerin dokunmaya kıyamadığı, babaların bakmaya doyamadığı o küçük bedenleri paramparça ediyorlar. Bu nasıl zulümdür? Şimdi soruyorum; oğlunuz, kızınız kapı önünde oynarken ne kadar güvende? Ya da hala orada duruyor mu? Çünkü tecavüze uğrayan binlerce çocuktan biri de sizinki olabilir. Yetkililere sesleniyoruz; bunlar için bir önlem alınmazsa, öncekiler gibi bu yaşananlar unutulacak ve bir tek hatırlayan o yavruların ailesi olacak. Lütfen sesimiz duyulsun\" diye konuştu.

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