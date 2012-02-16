Kadınlar Çıralı Koyu için sahaya çıktı!

T24 - Antalya'nın en doğal ve sakin koylarından biri olan Çıralı sahilindeki 18 bin metrekarelik alanın sponsorluk karşılığında bir turizm şirketine kiralanmasına tepki gösteren köylülerin geçen Cumartesi günü başlattıkları eylemler sürüyor. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği köylüler, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak’ın "alanda futbol sahası olduğu ve kamp için gelen yabancı takımların bu sahayı kullandığını, temizlenmesinin de maliyetinin yüksek olduğuna" yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Ulupınar Köyü Muhtarı Sami Ilgaz, alanda futbol sahası olmadığını, yabancı takımların da kamp için Çıralı’ya gelmediklerini söyledi. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak’ın açıklamalarını basından öğrendiklerini belirten Ilgaz, "Sayın Valimizi biz buraya davet ediyoruz. Burada mevcut futbol sahasını birlikte görmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı Hediye Gündüz de Çıralı’daki 18 bin metrekarelik alanın günübirlik mesire alanı olarak kiralanmasına karşı çıkan köylülerin beş gündür nöbet tuttuklarını ifade etti. Gündüz, "Çıralı, muhteşem olmanın bedelini ödemeye devam ediyor. Çıralı’yı beklememize rağmen hala resmi kurumlardan beklediğimiz tahsis kiralama iptal yazılarını alamadık" dedi.

Tahsis ve kiralama iptalleri yapılana kadar Çıralı’daki nöbetlerinin süreceğini ifade eden Gündüz, tahsis ve kiralama yapılan doğal sit alanında hiçbir yapılaşma olmadığını, kumul üstü 18 endemik bitki, doğal asırlık fıstık çamları, maki bitki örtüsü ve caretta carettaların üreme alanı sınırını teşkil ettiğini kaydetti.

Açıklamanın ardından Köy Muhtarı Sami Ilgaz’ın atışıyla köylü kadınlar futbol oynadı. Kadınlar, kendi aralarında paslaşarak penaltı atışı kullandı.

Vali ne demişti?

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün C tipi mesire alanı olarak Ormanspor’a tahsis ettiği Çıralı’daki alan, sponsorluk karşılığında bir turizmciye 10 yıllığına kiralanmış, köylülerde bu duruma tepki göstererek, alanda çadır kurmuştu.

Antalya Valisi Ahmet Altıparmak da, söz konusu alanda yapılmış bir futbol sahası olduğunu belirterek, "Daha önce zaten oradaki otellere gelen yabancı takımlar, kampa gelen takımlar kullanıyordu burayı. Bakımının masraflı olduğu için sürekli Orman Bölge Müdürlüğü harcıyor bunu. Sahayı bir otele kiralıyorlar" demişti.

Otele kiralanırken, şartnamede alanı Çıralı sakinlerinin de bu alanı kullanacağına dair bir madde bulunduğunu ifade eden Altıparmak, duruma karşı çıkmanın mantığı olmadığını savundu.

Altıparmak, şunları söylemişti: "Ama kullanma noktasında sıkıntı olursa tamam o zaman biz müdahale edelim, tamamen vatandaşa verelim. Kim bakacak o zaman buraya...Kim bakımını yapacak. Orman İşletmesi aldı, bir müddet sonra yeterli bakım olmadı, saha toprağa döndü ne işe yarar o zaman orası. Hem diyoruz ki turistik bölgeyiz, turizme hizmet edelim, hem de diyoruz ki oteller kullanmasın. Nasıl olacak, bu dengeyi kurmamız lazım. Yöre halkına belli saatler belirlenir, mahallenin gençleri oynamak istiyorsa onlara da tahsis edilir. Kalan zamanda da orayı gelen takımlar kullanır. Zaten daha önce futbol sahasıydı orası. Tamam kaldıralım orayı sit alanıysa, sit bölgesiyse... Bunu mu istiyorlar. Ben anlamadım doğrusu ne istediklerini. Eğer sit alanıysa o da olur."