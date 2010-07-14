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Yaşam

Kadınlar çıplaklıktan korkuyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma kadınların neredeyse yarısının seks sırasında giysilerinin üzerinde kalmasını sevdiğini ortaya koydu

14 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiltere'de yapılan bir araştırma kadınların neredeyse yarısının seks sırasında giysilerinin üzerinde kalmasını sevdiğini ortaya koydu

Araştırma sonuçlarına göre kadınların yaklaşık yüzde 48'i yatakta tamamen çıplak olmayı tercih etmiyor.

Yüzde 54'üne göre bunun nedeni vücutlarına olan güvenleriyle ilgili.

Erkekler cephesinde ise durum farklı.

Erkeklerin sadece yüzde 36'sı partnerlerinin giyinik olmasını tercih ettiğini söyledi.

Kadınlarının seks sırasında üzerlerinde kalmasını en fazla tercih ettikleri giysi ise sutyenleri.

MyCelebrityFashion sitesinin araştırmasının sonuçları kadınların yüzde 61'inin ışıklar kapalıyken seks yapmayı tercih ettiklerini, erkeklerde ise bu oranın yüzde 37 olduğunu ortaya koydu.

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