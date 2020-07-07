Kadınlar, cezaevinde imaj değiştiren Adnan Oktar'a seslendi: Maşallah hocam çok güzelsiniz

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın cezaevinde imaj değiştirdiği ortaya çıktı. Saçlarını ve sakallarını siyaha boyatan Oktar'ın saçlarını omuz hizasına kadar uzattığı, lastik toka taktığı görüldü. Tutuksuz yargılanan kadınlar duruşma sırasında sürekli Oktar'a seslenerek "Maşallah hocam çok güzelsiniz" dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısındaki salonda görülen davanın 72. duruşmasına dün devam edildi. Aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 77’si tutuklu, toplam 238 sanığın yargılandığı davaya katılım yoğun oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre tutuklandıktan sonra cezaevinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Oktar’ın kır, kısa ve dağınık saçları dikkat çekmişti. Oktar dün görülen duruşmaya mavi takım elbise ve kırmızı gömlekle katıldı. Saçlarını ve sakallarını siyaha boyatan Oktar’ın saçlarını omuz hizasına kadar uzattığı ve lastik toka taktığı görüldü. Tutuksuz yargılanan kadınlar duruşma arasında sürekli Adnan Oktar’a seslenerek "Maşallah hocam çok güzelsiniz. Saçlarınız çok güzel olmuş. Size çok yakışmış. Kıyafetleriniz çok güzel. Maşallah. Sizi çok seviyoruz” dedi.

Duruşma sırasında Adnan Oktar’dan sonra en büyük ilgiyi grubun yöneticilerinde olduğu iddia edilen Merve Büyükbayrak gördü. Büyükbayrak, üzerinde sarı, kırımızı, siyah ve turuncu renkli motiflerin bulunduğu şık bir elbiseyle duruşmaya çıktı. Arkadaşlarına “Elbisem nasıl?” diye seslenen Büyükbayrak’a tutuksuz sanıklar, “Çok güzelsin Merve. Elbisen çok yakışmış. Seni çok seviyoruz” diye seslendi.

Duruşma arasında Adnan Oktar yaklaşık 30 tutuksuz kadın sanığın bulunduğu bölüme dönerek el salladı. Bu sırada bütün kadın sanıklar ayağa kalkarak Adnan Oktar’a el işaretleriyle öpücükler yolladı. Adnan Oktar da öpücük göndererek karşılık verdi.