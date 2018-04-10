Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı VitrA oldu

Eczacıbaşı VitrA - Minchanka Minsk: 3-0

Gökhan HEBEPÇİ-Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Roberto Boris (İtalya), Jana Niklova (Sırbistan)

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Adams, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Hande Baladın, Beyza Arıcı)

MİNCHANKA MİNSK: Palcheuskaya, Sakolchyk, Stoliar, Kavalchuk, Hryshkevich, Barysevich (Haniyeva, Kananovich, Prasolava)

SETLER: 25-17, 25-17, 25-17

SÜRE: 76 dakika (25, 25, 26)

Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus\'un Minchanka Minsk takımını 3-1\'in rövanşında konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmayı 25-17, 25-17 ve 25-17\'lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan deplasman ekibi Minchanka, birinci teknik molayı 8-7 önde geçti. Bu molanın ardından oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, ikinci teknik molayı 16-11, seti de 25-17 kazandı.

Temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, ikinci sette ilk teknik molayı 8-5\'le geçti. ikinci teknik molayı da 16-15\'lik üstünlükle geçmeyi başaran Eczacıbaşı VitrA, ikinci seti de ilk sette olduğu gibi 25-17 kazandı ve setlerde 2-0 öne geçerek şampiyonluğu garantiledi.

Maçın son setinde ise rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı 16-7, seti de 25-17 galip bitirdi ve salondan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

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