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Dünya
Deutsche Welle

Kadınlar cepheye gidiyor

Amerikan ordusunda kadınlar artık muharip görevler dahil olmak üzere tüm pozisyonlarda yer alabilecek. Pentagon’un kararı 30 gün içinde uygulanmaya başlanacak.

03 Aralık 2015 22:27


ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, kadınların Amerikan ordusunda muharip görevler dahil olmak üzere tüm pozisyonlarda görev alabilmeleri talimatı verdi.

Carter Savunma Bakanlığı Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, “Şimdiye kadar yer almadıkları, muharip rol dahil olmak üzere, tüm görev ve pozisyonların kadınlara açılması kararımı açıklıyorum. Bu konuda istisna olmayacak” dedi.

Deniz Piyadeleri'nden çekince

Carter, bu kararını, Deniz Piyade Kolordusu'nun (Marine Corps) kısmen istisna oluşturması yönündeki taleplere rağmen aldığını söyledi. Deniz Piyade Kolordusu, karma muharip birimlerin, sadece erkeklerden oluşan birimler kadar etkili olmayacağı uyarısında bulunmuştu. Deniz Piyadeleri, ABD'nin özellikle yurtdışındaki çatışma bölgelerindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Carter, iki cinsiyet arasında ortalama olarak fiziksel farklılıkların varlığını kabul etmekle beraber, çok sağlam fiziksel standartlara sahip kadınların ve bu standartlara uymayan erkeklerin de bulunduğuna dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı, “Geleceğin Amerikan ordusu, Amerika'nın içinden çıkan en iyi kişilerden yararlanmaya devam etmek zorundadır. 21'inci yüzyıl, yetenekler havuzunun gücünden mümkün olan en geniş şekilde yararlanmayı gerektiriyor. Standartlarımıza uyan her bireyden tamamen yararlanabilmeliyiz” diye konuştu.

Otuz gün sonra uygulamaya geçilecek

Kadınların yeni rollerine entegrasyonunun bilinçli ve metodik bir şekilde gerçekleştirileceğini belirten Ashton Carter, kanunen gerekli sürenin dolmasının ardından 30 gün içinde kadınların ordunun her alanında görev yapabileceklerini açıkladı.

Obama yönetimi 2013 yılında, ordu içindeki tüm görev ve pozisyonların 2016 yılına kadar kadınlara açılması hedefini belirlemiş, ancak Pentagon'a gerekli durumlarda istisnalar talep etme imkanı tanımıştı. Pentagon, kadınların cephe görevlerinde yer alması yasağını üç yıl kadar önce kaldırmıştı. Ordudaki tüm görev ve pozisyonların kadınlara açılması, orduda yüzyıllar süren bir geleneğin sona ermesi anlamına geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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