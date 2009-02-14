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'Kadınlar CEO olsa her ay kriz çıkardı'

“Haydi Gel Bizimle Ol” programında Aysun Kayacı ilginç yorumlarda bulundu.

14 Şubat 2009 02:00

“Haydi Gel Bizimle Ol” programında Aysun Kayacı ilginç yorumlarda bulundu.

Çiğdem Anad’ın sorusu üzerine hemen araya giren Aysun Kayacı, “Yöneticiler kadın olsa her ay kriz çıkardı” dedi.

Aysun Kayacı, genellikle suskun olduğu programın bu haftaki bölümünde kendinden beklenmeyecek bir performans sergiledi. Canlı yayın boyunca çok aktif görünen Kayacı, hem esprileri hem de ilginç söylemleriyle ön plana çıktı. Günün en ilginç yorumu da yine ondan geldi. Kayacı, kadınların özel durumları nedeniyle her ay kriz çıkarmaya yatkın olduğunu ileri sürdü.

Global krizin erkekler yüzünden çıktığını belirten Çiğdem Anad’ın “Acaba bu CEO’lar (üst düzey şirket yöneticisi) kadın olsaydı krizler olmaz mıydı?” sorusu üzerine araya giren Aysun Kayacı, “Valla o zaman ayda bir kriz çıkardı. Hani burada da oluyor ya” dedi. Kayacı’nın regl dönemini kastederek yaptığı bu ilginç yorum, stüdyoda gülüşmelere
sebep oldu.


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