Kadınlar cam tavanları kırıyor: Hayata Karışan Kadınlar Platformu kadınları geleceğe hazırlıyor

Kadınların, geleceğin mesleklerinde beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve kadın temsiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Hayata Karışan Kadınlar Platformu, 8 Nisan tarihine kadar başvuruları almaya devam ediyor.

Kadınların kariyerlerinde ilerlemesini sınırlayan görünmez ve yapay engelleri tanımlayan “Cam Tavanları” yıkmak için Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğunda ve IDEMA iş birliğiyle kurgulanan Hayata Karışan Kadınlar Platformu, ücretsiz olarak sunulan eğitim modülleriyle, kadınları geleceğe hazırlıyor.

hayatakarisankadinlar.com adresinden başvuruları almaya devam eden platform, Dünya Ekonomik Forumu Geleceğin Meslekleri Raporu’ndan (2020) referans alınarak, kültür, sanat ve eğlence; sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği; yeni iş yaşamı ve dijitalleşme; yeni medya olmak üzere 4 modülde verilecek ücretsiz eğitimlerle, kadınların geleceğin mesleklerinde eş hakka ve yetkinliğe sahip olmasında öncü olmayı hedefliyor.

4 eğitim modülünde mentor olarak yer alan, alanında uzman isimlerle de dikkat çeken Hayata Karışan Kadınlar Platformu, 18 yaş üzeri tüm kadınların katılımına açık.

Eğitim ve proje süreçlerinde katılımcıların gelişimlerine katkıda bulunacak olan mentorlar ise kültür, sanat ve eğlence modülünde "ha:ar" sanatçı ikilisi Hande Şekerciler ve Arda Yalkın ile Mert Fırat; Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği modülünde Dilara Koçak ve Prof. Dr. Itır Erhart; Yeni İş Yaşamı ve Dijitalleşme modülünde Serdar Kuzuloğlu ve Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay; Yeni Medya modülünde ise TBWA Group Istanbul CEO’su Burcu Özdemir’den oluşuyor.

Ayrıca Fütürist Ufuk Tarhan, Oyun Üreticisi Simay Dinç ve Istanbul Blockchain Women kurucularından Başak Burcu Yiğit, Hayata Karışan Kadınlar Platformu kampanya filmlerine kendi “cam tavan” hikayeleriyle katkıda bulunuyor.

Hayata Karışan Kadınlar Platformu, kadınların iş yaşamında eşit olarak yer alabilmesi için cam tavanların kırılmasının önemini vurguluyor ve kadınların cam tavanları kırarak hayata karışmasını, geleceğin mesleklerinde varlıklarını güçlendirilmesini hedefliyor. Hayata Karışan Kadınlar Platformu’nda yer alan eğitimlerle, çalışan kadınlar işlerini bir üst seviyeye çıkarma, henüz iş hayatına atılmayanlar ise hangi alanda uzmanlaşmayı tercih ettiğini fark etme ve yeni iş fikri geliştirme ile iş olanaklarını elde etme şansı yakalıyor.

Hayata Karışan Kadınlar Platformu’nun ana sponsoru olan Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geleceğin mesleklerinde kadın varlığının güçlendirilmesini hedefleyen bu platforma sponsor olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. Kadınların iş yaşamında üst kademelerde daha çok var olmasının ve geleceğin mesleklerinde yer almasının her alanda etki yaratacağını vurgulayan Selçuk Tümay, Hayata Karışan Kadınlar Platformu’nun uzun yıllar büyüyerek devam etmesini istediklerinin de altını çizdi.

Hayata Karışan Kadınlar Platformu paydaşları arasında yer alan IDEMA ise yıllardır Türkiye’de sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunan başarılı projeleriyle biliniyor. Platformu kurgulayan ve eğitim danışmanlığını yapan IDEMA’nın kurucularından Ali Ercan Özgür de projenin süreçlerini ve eğitim içeriklerini özetleyerek, başvuruların değerlendirilmesinden sonra 4 ana modülde eğitimlerin başlayacağını söyledi. Ali Ercan Özgür, eğitimler sonrasında kazandıkları yetkinlikleri projelendirecek olan katılımcıların, kolektif bir şekilde çözüm üreterek “hayata karışmaya” teşvik edileceğini vurguladı.

Her yaştan, her eğitim seviyesinden kadının başvurusuna açık olan eğitimlerle, farklı bakış açılarından, farklı deneyimlerden kadınların geleceğin meslekleri konusunda kazanımlar elde etmelerini sağlayacağını dile getiren mentorlar ise, platform sayesinde hayata karışacak olan kadınların daha iyi bir gelecek için umut olacağını iletti.

Başvuru süreci 8 Nisan’a kadar devam edecek olan Hayata Karışan Kadınlar Platformu’nda tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitimler Nisan ayında başlayacak. Dünya Ekonomik Forumu Geleceğin Meslekleri Raporu’ndan (2020) referans alınarak; Kültür, Sanat ve Eğlence, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, Yeni İş Yaşamı ve Dijitalleşme ve Yeni Medya olmak üzere 4 ana başlık altında toplanan ücretsiz eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Eğitmenler arasında Prof. Dr. Itır Erhart, Bahar Bayhan, Prof. Dr. Mehmet Tığlı ve Bego Demir gibi isimler yer alacak.

Cam tavanları kırma hedefiyle yola çıkan Hayata Karışan Kadınlar Platformu’nda eğitimler sonrasında kazandıkları yetkinlikleri ürün veya hizmete dönüştürmek için en verimli yöntemlerden biri olarak tanımlanan bootcamp kurguları ile kolektif bir şekilde çeşitli sorunlara çözüm üreterek “hayata karışmaya” teşvik edilecek. Bootcamp aşamasına eğitimlere katılan herkes devam edebilecek.