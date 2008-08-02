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Yaşam

Kadınlar bu yaz çiçek açtı

Bu yaz elbiseler, etekler, gömlekler, tuniklerde ayrıca ayakkabı ve çanta vb aksesuarlarda bu çiçek desenlerini veya çiçek takılarını görmeniz mümkün olacak.

02 Ağustos 2008 03:00

2008 ilkbhahar yaz sezonunda çiçek desenleri çok moda. Elbiseler, etekler, gömlekler, tuniklerde ayrıca ayakkabı ve çanta vb aksesuarlarda bu çiçek desenlerini veya çiçek takılarını görmeniz mümkün olacak.
Hemen hemen bütün markalar 2008 ilkbahar defilesinde çiçek desenlerini vurguladılar. Çiçek desenlerini yoğun olarak kullanan markaların başında Oscar de la renta, Christian Dior, Dolce Gabbana, Balenciaga, Prada ve Giambattista valli geliyor.
2008 yazının en dikkat çeken moda akımlarından biri de flapper tarzı. 1920′lerdeki kadınların giyim tarzına flapper tarzı deniyor. Elbiselerde, şortlarda 20′lere dönüşü yaşamaya hazırlanın. Hafif bol kesimli, püsküllü ve boncuklarla süslenmiş elbiseler, uzun şortlar, elbiseler bol kesim olduğu için kemer pek kullanılmıyor.

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