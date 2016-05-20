Kadınlar, Boşanma Komisyonu’na karşı eyleme çağırıyor

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, boşanmaları araştıran komisyonun raporuna karşı 22 Mayıs’ta Kadıköy Süreyya Operası önünde olacak.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, kamuoyunda Boşanma Komisyonu olarak biline komisyonun raporuna karşı 22 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nın önünde eylem yapacak.

Evliliklerin yüzde 51'i görücü usulü, erkeklerin yüzde 73'ü dindar eş istiyor; işte Boşanma Komisyonu'nun raporu...

Grubun kadınlara çağrısı şöyle:

“Komisyonun 6 Mayıs 2016 tarihli taslak raporu, kadınların on yıllara dayanan mücadelesi ile kazandıklarına göz dikti. Kadınları sadece aile içinde tanımlayan, aksi takdirde yok sayan rapor, erkek şiddetine karşı yasal mekanizmaları zayıflatan ve kadınların boşanmasını zorlaştıran öneriler getiriyor.

“Rapor, kadınların nafaka hakkına el koyuyor, şiddetten uzaklaşmasını zorlaştırıyor ve hatta yaşadığı evin bile şiddet uygulayan erkekler tarafından elinden alınmasına imkan tanıyor.

“Bu komisyon, biz kadınlara, ‘evli değilsen sana sosyal hizmet yok’ diyor. Sonra şiddet gördüğümüzde, üstelik her gün bunca kadının öldürüldüğü bir ülkede, ‘delilin yoksa tedbir de yok’ diyor. Evlenene, maruz kaldığı şiddet ve baskıya rağmen “boşanma, bir daha düşün”, boşanana ise ‘nafakaya güvenme’ diyor. Biz ‘kadınların faydası’ndan bunu anlamıyoruz!

“Mücadele ederek kazandığımız hakların yıllarca geriye götürülmesine sessiz kalmayacağız! Bu geri gidişe izin vermeyeceğimiz gibi, kadınların lehine yasa ve politikalar için mücadeleye devam edeceğiz. Tüm kadınları ve transları, 22 Mayıs Pazar günü, saat:14.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nın önüne bekliyoruz.”