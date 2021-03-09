Kadınlar birbirine SES oldu; sorunlarını ve tecrübelerini paylaştı

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin "Kadından Kadına Ses" etkinliğinde, farklı deneyimlere sahip 300 kadın seçtikleri konulara göre eşleştikleri hemcinsleriyle paylaşımlarda bulundu. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, "Kadından Kadına Ses" etkinliğinin, Koronavirüs pandemisi döneminde kendi çevrelerinde sıkışan ve giderek yalnızlaşan kadınların birbirlerine ses olmasını amaçladıklarını söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak üzere, eşitlik ve dayanışma değerlerini savunan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Kadından Kadına SES" etkinliği 7 Mart Pazar günü gerçekleşti. Farklı kademelerde, farklı deneyimlerde, farklı yetkinliklerde ve farklı yaşlarda olan yaklaşık 300 kadının katıldığı etkinlikte kadınlar, birebir eşleşerek seçtikleri konularla ilgili tecrübelerini, umutlarını, ileriye yönelik planlarını birbirleriyle paylaştı.



SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, ortak sorunları ve tecrübeleri paylaşmak isteyen kadınları Kadından Kadına SES etkinliğiyle bir araya getirdi. Her yaştan, farklı deneyime sahip yaklaşık 300 kadın başvuru esnasında seçtikleri konulara göre eşleştikleri kadınlarla paylaşımda bulundu.

Kişisel gelişim ve kendini güçlendirme, akademik yaşam, profesyonel hayat, kamu yönetimi, sanat ve STK alanlarında kariyer gelişimi, girişimcilik, iş geliştirme, sosyal girişimcilik, iş değişikliği, sosyal baskı, artan sorumluluklar, belirsizliklerle baş etme, şiddet ve artan eşitsizlik konularının tartışıldığı etkinlikte, kadınların konuşmayı en çok tercih ettiği konu ise kariyer gelişimi oldu.

"Kadın dayanışmasını güçlendirmeye devam edeceğiz"

Kadından Kadına SES ile kadınların ortak sorunlarını ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmalarını hedeflediklerini belirten SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, "Özellikle pandemi döneminde kendi çevrelerine sıkışan ve giderek yalnızlaşan, içe kapalı yaşayan kadınların birbirlerine ses olmasını istiyorduk. Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin farklı illerinden, mahallelerinden farklı geçmişten ve yaştan etkinliğimize katılan kadınlardan toplantı sonunda aldığımız son derece olumlu geri bildirimler bizi çok mutlu etti.



SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç

Katılımcıların nerdeyse tümü bir kadını tanımaktan onun yaşamına dokunmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğunu belirtti. Kadından Kadına SES buluşması ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar arasındaki dayanışmaya katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Bugünkü buluşmamız eşitlik mücadelemizde bize umut ve heyecan verdi. Kadından Kadına SES olan bütün katılımcılara minnettarım. Bize anlamlı bir 8 Mart hediyesi verdiler. Yaşasın Kadın Dayanışması, yaşasın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü."



15 gönüllüden oluşan bir ekiple etkinliğe hazırlandıklarını söyleyen Onanç, "Kadından Kadına SES buluşmasının 3 aydır devam eden planlama, tasarım ve uygulama aşamasında emeği geçen dernek üyesi arkadaşlarıma ve bütün teknik takıma teşekkür ederim" dedi.



Etkinlik ilgili detaylı bilgiler www.sesdernegi.org adresinde yer alıyor.