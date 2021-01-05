Bir yıldır kayıp olan Gülistan Doku için toplanan kadınlar, gazeteciler ve avukatlar gözaltına alındı

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için Beşiktaş'ta ve Ankara'da eylem yapıldı. Kadınlar “Tam bir yıldır soruyoruz Gülistan Doku nerede?" yazılı pankart açarak Doku'nun bulunmasını istedi. Ankara'da toplanan kadınlardan ise gözaltına alınanlar oldu. İddiaya göre gözaltına alınanlar arasında gazeteci ve avukatlar da var.

Tunceli'de 5 Ocak günü ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan bir yıldır haber alınamıyor. Ailenin şikayeti üzerine devam eden soruşturma kapsamında Munzur Barajı balık adamlar tarafından taranmış ama Gülistan Doku'nun izine rastlanmamıştı. Bugün Beşiktaş Meydan'da bir araya gelen bir grup kadın, "Tam Bir Yıldır Soruyoruz Gülistan Doku Nerede?" yazılı pankart açarak eylem yaptı. Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden bir yıl geçtiğini ve bir sonuca ulaşılamadığını söyleyen kadınlar, “Gülistan Doku Nerede?" diye sordu.

Gülistan Doku'nun fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, Doku'nun bulunmasını istedi.

Kadınlar ve gazeteciler gözaltına alındı

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Gülistan Doku’nun kayboluşunun birinci yılında açıklama yapmak isteyen kadınlar polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Gazeteciler de kameraları kırılarak, gözaltına alındı.

Ankara Kadın Platformu Doku için Çankaya Belediyesi önünde eylem yaptı. Saat 18.00’de başlayacak eyleme giden Platform üyesi kadınlar, henüz alana ulaşamadan polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Eylem alanına giremeyen kadınlar, polis tarafından engellendi. Kadınlar ısrar edince darp edildi. Polis kadınları darp ederek, gözaltına aldı. Polislerin müdahalesini engellemek isteyen kadın avukatlar da darp edildi, avukatlar da burada gözaltına alındı.

Doku için eylem yapmak isteyen Ankara Kadın Platformu Üyeleri Fatma Kılıçaslan, Sude Sivri, Yelda Öztürk, Deniz Akbıyık, Leyla Mavili, Beste Uymaz, Zeynep Ülger, Yaren Tuncer ve Yarenur Çetin gözaltına alınarak, Polis Merkezine götürüldü.

Müdahaleyi görüntülemek isteyen gazeteciler de polis tarafından darp edildi. Kadınlara yönelik polis müdahalesini kayıt alan gazetecilerin kameraları polis tarafından yere atılarak, kırıldı. Jınnews Muhabiri Habibe Eren ve Öznur Değer polis müdahalesinde gözaltına alındı.