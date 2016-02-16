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Bilim / Teknoloji

"Kadınlar bilgisayar kodu yazmakta daha iyi"

Yapılan araştırmada kadınların kodlama oranı yüzde 78 kabul görürken erkeklerin oranı yüzde 74,6'da kaldı

16 Şubat 2016 00:28

ABD’li araştırmacılar,  Github adlı açık kaynaklı program paylaşım servisini kullanan 12 milyon kişiden cinsiyetleri profillerinde belli olan 1,4 milyona yakın kullanıcıyı inceledikten sonra kadınların yaptığı kodlamanın yüzde 78,6 oranında kabul gördüğünü ortaya çıkardı. Erkeklerin kodlamasıyla yüzde 74,6 oranında kabul gördü.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Sonuçta kadınlar tarafından önerilen kodlama değişikliklerinin kabul oranının erkeklerinkinden daha yüksek olduğu görüldü.

Bu oran kadınlarda yüzde 78,6 iken, erkeklerde 74,6.

Ayrıca öneriyi yapan kişinin profilinde cinsiyetinin kadın olduğunu belli edecek bilgi olması halinde, onay oranının 9 puan kadar düştüğü belirlendi.

Araştırmacılar buradan şu sonuca varıyor: "Github'ı kullanan kadınlar genel olarak daha yetkin olmasına rağmen, onlara karşı bir önyargı olduğu belli."

2015 rakamlarına göre, Facebook'un teknoloji personelinin sadece yüzde 16'sını, Google'ın ise yüzde 18'ini kadınlar oluşturuyor.

Fakat bu araştırmanın sonuçlarının kadınlar açısından cesaret verici olduğu ve önümüzdeki yıllarda kadınların teknoloji alanındaki işlere daha fazla ilgi göstermesinin ve daha fazla istihdamının beklendiği belirtiliyor.

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