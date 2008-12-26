Güzel bir vücuda sahip olmak isteyen kadınların gözdesi olan pilates, İzmir'deki bir spor merkezinin uygulamaya koyduğu yöntemle, katılımcıları tarafından pijamayla yapılıyor.



İzmir'de bir otelin spor merkezinin işletmecisi ve pilates antrenörü Tanju Dokur, yaptığı açıklamada, pilatesin iskelet yapısını güçlendiren, bütün adale gruplarını çok çabuk gerginleştirerek, vücudun çabuk şekil almasını sağlayan, bununla birlikte güçlü, estetik bir vücuda sahip olmayı sağlayan bir spor dalı olduğunu belirtti.



Pilateste yapılan hareketler içinde, bugün bütün dünyada tıp alanında da kullanılan hareketler olduğunu ifade eden Dokur, pilatesin en büyük özelliği olarak diğer spor dallarına göre vücudun en çabuk cevap verdiği spor dalı oluşunu gösterdi.



Vücudu çok çabuk sıkılaştıran ve bu sayede düzenli yapıldığında bir kaç ay içerisinde 2-3 beden küçülmeyi sağlayan bir spor olması nedeniyle pilatesin daha çok kadınlar tarafından tercih edildiğini belirten Dokur, erkeklerin de kaslı bir vücut görünümüne daha kolay ulaşabilmek için bu sporu tercih ettiklerini söyledi.



Dokur, katılımcılara pijamayla pilates yaptırmalarının nedenini ise şöyle anlattı:



"Bizim birinci amacımız, insanların dışardaki stresten, stresli ortamdan kurtulup, burada kendi evindeki gibi bir ortamda spor yapmalarını istememiz. Pijamalı pilates buradan doğdu. Dedik ki, insanların burada kendilerini rahat hissetmelerinin biraz daha esprili bir havası olsun, madem insanlar burada rahatlıyorlar, bir de evinde gibi hissetsinler. Herkes pijamasıyla gelsin dedik, herkes de pijamalarıyla geldi. Çok mutlu olduk, onlar da mutlu oldu. Yani burada, bizim kapımızdan stres girmiyor."



Kadınlar bel ağrılarından pilatesle kurtuluyor



Yaklaşık 1 yıldır düzenli olarak pilates yapan Serpil Özatalay, bu spora bel ağrıları nedeniyle başladığını, ancak şimdi ağrılarından eser kalmadığını söyledi. Özatalay, "Bir saat boyunca, bir şey düşünmeden kendi vücudunuz için bir şeyler yapıyorsunuz. Bu sporu yaparken bütün kaslarımı çalıştırabiliyorum, bu açıdan bir kolaylığı var"dedi.



Uzun zamandır çok çeşitli sporları yapan biri olarak pilatesin çok farklı olduğunu belirten Yonca Başak, "Bütün sporlar yoruyor. Bir tek pilatesten sonra rahatlamış olarak çıkılıyor. Çünkü bütün kaslarınız çalışıyor ve iyice esniyor. Çok memnunum. En fazla sıkılaşma konusunda fayda gördüm. Tüm kaslarınız çalıştığı için, çok fazla kalori harcamıyorsunuz belki ama, vücudunuzun kesinlikle sıkılaştığını hissediyorsunuz" diye konuştu.



(AA)

