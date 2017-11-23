Kadınlar basketbolda 3 galibiyet - 3 mağlubiyet

İSTANBUL, (DHA)
Kadınlar basketbolda Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından temsilcilerimiz yeniden Avrupa sahnesine döndü.
Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası\'nda temsilcilerimizin bugün oynadığı 6 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
AVRUPA LİGİ
- A Grubu -
Galatasaray - CCC Polkowice: 67-72
- B Grubu -
Yakın Doğu Üniversitesi - Wisla Krakow: 87-59
Fenerbahçe - Perfumerias Avenida: 68-56
AVRUPA KUPASI
- A Grubu -
Olympiakos - Beşiktaş: 68-45
- B Grubu -
Mersin BŞB - MBK Ruzomberok: 54-42
- E Grubu -
Sleza Wroclaw - Bellona AGÜ Spor: 73-68