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Kadınlar basketbolda 3 galibiyet - 3 mağlubiyet

İSTANBUL, (DHA) Kadınlar basketbolda Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından temsilcilerimiz yeniden Avrupa sahnesine döndü

23 Kasım 2017 01:58

İSTANBUL, (DHA)

Kadınlar basketbolda Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından temsilcilerimiz yeniden Avrupa sahnesine döndü.
Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası\'nda temsilcilerimizin bugün oynadığı 6 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:
AVRUPA LİGİ
- A Grubu -
Galatasaray - CCC Polkowice: 67-72
- B Grubu - 
Yakın Doğu Üniversitesi - Wisla Krakow: 87-59
Fenerbahçe - Perfumerias Avenida: 68-56
AVRUPA KUPASI
- A Grubu -
Olympiakos - Beşiktaş: 68-45
- B Grubu - 
Mersin BŞB - MBK Ruzomberok: 54-42
- E Grubu -
Sleza Wroclaw  - Bellona AGÜ Spor: 73-68

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