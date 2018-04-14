T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Play-off eşleşmeleri belli oldu İSTANBUL,(DHA) Bilyoner

14 Nisan 2018 19:29

Play-off eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde 24 haftalık normal sezon bugün oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi\'ni deplasmanda mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi normal sezonu lider olarak tamamladı. Deplasmanda Fenerbahçe\'ye mağlup olan Adana ASKİ ise ligden çekilen Bornova Beckerspor\'un ardından küme düşen ikinci ekip oldu.
Öte yandan Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde Play-off\'a yükselen takımlar ve eşleşmeler de netleşti.
Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve play-off eşleşmeleri şu şekilde:
AGÜ Spor - Mersin BŞB: 40-79 
BOTAŞ - Beşiktaş: 59-48
Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 73-72
Fenerbahçe - Adana ASKİ: 76-55
Galatasaray  - OGM Orman Gençlik: 101-69
Hatay BŞB - Yakın Doğu Üniversitesi: 65-68

-Play-off eşleşmeleri-
Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray
Hatay BŞB - Mersin BŞB
Fenerbahçe - Beşiktaş
BOTAŞ - Çukurova Basketbol

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PlayoffKadınlar Basketbol Süper LigiHatay Büyükşehir BelediyesiYakın DoğuDeplasmanda FenerbahçeAdana ASKİBornova BeckersporKadınlar Basketbol Süper Ligi PlayoffBugünSporMersin BŞBBeşiktaşBasketbolOGM Orman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24