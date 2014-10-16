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Spor

Kadınlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası Samsun'da oynanacak

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçekleşecek Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 26 Ekim Pazar günü Samsun’da oynanacak

16 Ekim 2014 22:57

Türkiye Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 26 Ekim Pazar günü Samsun’da oynanacak. Geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Galatasaray Odeabank ile lig finalisti Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Yeni Yaşar Doğu Spor Salonu’nda olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonun'dan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Basketbol Ligi’nin iki ezeli rakibi, Cumhurbaşkanlığı Kupası için 8. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu kupayı dört, Galatasaray Odebank da üç kez kazandı.

21 yıldır oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi şöyle:

 

Yıl

Karşılaşma

Skor

Şampiyon

1

1994-1995

Galatasaray

Fenerbahçe

85-67

Galatasaray

2

1998-1999

Fenerbahçe

Galatasaray

45-43

Fenerbahçe

3

1999-2000

Galatasaray

Fenerbahçe

65-67

Fenerbahçe

4

2007-2008

Fenerbahçe

Galatasaray

55-71

Galatasaray

5

2009-2010

Fenerbahçe

Galatasaray Medical Park

75-58

Fenerbahçe

6

2011-2012

Fenerbahçe

Galatasaray Medical Park

78-85

Galatasaray Medical Park

7

2012-2013

Fenerbahçe

Galatasaray Odeabank

63-53

Fenerbahçe

 

 

Basketbolseverler maçları İzleyebilecek

Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, iki takımın kadrolarında bulunan ve Türkiye, ABD, İspanya, Sırbistan ve Polonya milli takımlarında da yer alma başarısı göstermiş oyuncular oynayacak.

Galatasaray Odeabank’ın kadrosunda, Türkiye’de düzenlenen 2014 FIBA Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda da önemli görevler almış 8 milli oyuncu yer alıyor. Şampiyonada Dünya 4.’sü olan Türk Milli Takımı’nın kaptanı Nevriye Yılmaz ve Bahar Çağlar ile şampiyonada gümüş madalyaya uzanan İspanya’nın önemli yıldızlarından Sancho Lyttle ile Nuria Martinez, Galatasaray için mücadele edecekler.

Fenerbahçe’nin kadrosunda ise gerek altyapı gerekse de A Takım seviyesinde  toplam 16 oyuncu yer alıyor. 2014 FIBA Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda Türk takımında mücadele eden Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğba Palazoğlu, Tuğçe Canıtez’ın yanı sıra önemli oyuncularından biri olan Angel McCoughtry gibi yıldızlar Fenerbahçe için sahada olacaklar.

En çok Fenerbahçe kazanmış

1992’den bu yana oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar Fenerbahçe’nin 9, Galatasaray’ın 8, Adana Botaşspor’un 2, Beşiktaş ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 1’er şampiyonluğu bulunuyor. 

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı biletleri Biletix’te satışa sunulacak.

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