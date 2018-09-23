Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası Burhaniye'de başladı

Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) -

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Atatürk Spor Salonu’nda başlayan karşılaşmalara 16 takım katılırken, kupa 29 Eylül’de sahibini bulacak. Bir hafta sürecek karşılaşmaların ilk 3 günü Burhaniye’de oynanırken, çeyrek final, yarı final ve final maçları da Edremit’te yapılacak. Federasyon kupası maçlarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını anlatan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, ilçeye organizasyon ile hareket geldiğini söyledi. Peşken organizasyonun ilçe sporcularına motivasyon olacağını da belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tellibayraktar, böyle bir organizasyonu Balıkesir’de yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “2018-2019 Türkiye Kadınlar Federasyon Kupası maçlarını Balıkesir’de oynuyoruz. Karşılaşmalara 16 takım katılıyor. Maçların ilk 3 günü Burhaniye\'de oynanacak. Çeyrek final, yarı final ve final maçları da Edremit’te oynanacak. Bizlere destek olan Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi ve Edremit Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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