Kadınlar, 'barış' için buluşuyor

Barış İçin Kadın Girişimi, barış için 3 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’da Kadıköy Süreyya Operası önünde buluşuyor.

Barış İçin Kadın Girişimi, barış için 3 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’da İstanbul’da Kadıköy Süreyya Operası önünde buluşuyor.

Girişim çağrı açıklamasında şöyle dedi:

“Türkiye’de bombaların, ablukaların, tutuklamaların, baskıların, haksızlıkların olağanlaşmasına, en sonuncusunu Antep’te yaşadığımız ardı ardına gelen katliamlara, herkesin birbirine nefretinin, güvensizliğinin, tahammülsüzlüğünün artan şiddetine tanığız.

“Son bir yılda savaşın farklı farklı hallerine biz kadınlar tanık olduk, ağırlığıyla bizzat yaşadık. Şimdi de tankların sınır ötesinde Cerablus’a girmesiyle zaten içinde bulunduğumuz savaş hali derinleştirilmekte. Hayatlarımız ülkeler arasında, bizden çok yukarıda bir yerlerde dönen çeşitli pazarlıklara konu olmuşken hep birlikte ‘savaşa hayır’ demeye ihtiyacımız her zamankinden fazla.

“Savaşın, ölümün, haksızlığın, güvensizliğin olağan olmasına, alışkanlık haline gelmesine engel olmak için. Barış ve çözüm diyoruz."