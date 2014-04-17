Kadınlar 'Bacaklarını topla, yerimi işgal etme' diyor

Toplu taşımada tacizden ve daracık yerlere sıkışmak zorunda kalmaktan bıkan kadınlar, erkeklerin bacaklarını V şeklinde açıp oturmasına karşı “Bacağını Topla, Yerimi İşgal Etme” kampanyasını başlattı.

İstanbul Feminist Kolektif’ten (İFK) kadınların, metrobüs ve otobüste yaşadıkları rahatsızlıkları konuşurken ortaya çıkan eylem fikri, sosyal medyada gördüğü ilgi üzerine kendiliğinden bir kampanyaya dönüştü.

Bu ilginin sebebi de fotoğrafı gören tüm kadınların aslında aynı dertten mustarip olduklarını fark etmesinden kaynaklanıyor.

Diren, yapıştır, kurtul

İFK’dan Tuğçe Sarıgül, kampanyayı “Bu sadece erkeklerin kadınları yok sayması, alanları sadece kendilerinin zannetmesi, fiziken fazla alan kaplama isteği tamamen iktidar olma arzusuyla alakalı bir durum. Bu çıkartmayla bu konudaki rahatsızlığımızı dile getirmiş oluyoruz. Orası bizim de alanımız, diyoruz” diye anlatıyor.

“Toplu taşımada yaşanan sıkıntıları kendi aramızda konuşuyoruz, sosyal medyada, haberlerde görüyoruz. Ama bacaklar açık oturma meselesi ne kadar rahatsız edici noktalara varsa da, ‘bu tacizdir’ diyemiyoruz.

“Kendi yaşadıklarımızı ve etraftan duyduklarımızı konuşurken, bu çıkartmaları basmaya karar verdik ve Twitter’a koyduğumuz anda yayıldı ve kendiliğinden bir kampanyaya dönüştü.

“Kadınlar böyle bir durumla karşılaştığında bacağı açık oturan kişiyi uyarmak can sıkıcı olabiliyor, bunu göze alamayabiliyoruz, ne tepki vereceğinden korkuyoruz.

“Ama şimdi hiçbir şey söylemeden bu çıkartmayı yapıştırabiliriz. Üstüne alınan da alınır. Bunun taciz olduğu, yerimizin işgal edildiği o çıkartmada zaten yazıyor. Bu tepkiye haklılıkla cevap verilebileceğini sanmıyorum. Ayrıca etraftaki kadınlar, bu durumda bir kadını da yalnız bırakmayacaktır.

“Birçok erkek bunun taciz olduğunu ve yanındakileri rahatsız ettiğini ancak şu an anlayabiliyorlar. Bu durumun esas mağdurları kadınlar olsa da, sosyal medyada erkekler de rahatsızlıklarını yazmaya başladı.

“Bunu daha çok kişi duydukça, daha çok kadın buna ses çıkarabilecek. Çekince oluşursa da toplu taşıma aracı boşken de yapıştırılabilir. Çünkü eninde sonunda birileri onu okuyacaktır.”

Kampanya görsellerini bilgisayarınıza indirip, çıkartmalara bastırabilirsiniz.

"Bacaklarını topla, yerimi işgal etme" çıkartması için tıklayın.

"Yerimi işgal etme, beni taciz etme" çıkartması için tıklayın.