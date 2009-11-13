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Yaşam

Kadınlar 'Aşk-ı Memnu' yu şikayet etti!

Kadınlar yayınlanan bazı dizilerin geleneksel aile yapısına uygun olmadığını belirterek RTÜK'e şikayet çağrısında bulundu.

13 Kasım 2009 02:00

Kadınlar yayınlanan bazı dizilerin geleneksel aile yapısına uygun olmadığını belirterek RTÜK'e şikayet çağrısında bulundu.

Kadınlar Kültür ve Dayanışma Derneği (KAD-BİR), televizyonlarda yayınlanan bazı dizilerin geleneksel aile yapısına uygun olmadığını belirterek RTÜK ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’na harekete geçme çağrısında bulundu. Hizmet-İş Sendikası'nda düzenlene basın toplantısında konuşan KADBİR Başkanı Ayşe Serap Şahiner, 'Aşkı Memnu' ve 'Nefes' gibi dizilerle 'Yaş On Beş' adlı yarışma programının geleneksel Türk aile yapısını ve etik değerleri hiçe saydığını, kadını bir madde olarak yansıttığını ve cinsel obje olarak sunduğunu söyledi.

Şikayette bulunacaklar

Şahiner, “Toplumca onaylanmayan davranışların normal karşılanması rahatça ortaya konulması aile yapısını tehdit ediyor. Şiddetin övüldüğü hatta onaylandığı yayınlar var. Bu bizleri çok üzüyor" dedi. Sadece kanal değiştirilerek bu duruma çözüm bulunamayacağını aktaran Şahiner, RTÜK ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’na şikayette bulunacaklarını vurguladı.

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