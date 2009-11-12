Kadınlar Aşk-ı Memnu ve Nefes'ten şikayetçi

Kadınlar geleneksel aile yapısına ve gençlerin gelişimine kayıtsız tavırlar sergilendiğini iddia ettikleri dizileri RTÜK'e şikayet edecek.



Türkiye KAD-BİR Genel Başkanı Ayşe Serap Şahiner, Hizmet-İş Sendikasında düzenlediği basın toplantısında, yeni yayın döneminde televizyon ekranlarına gelen bazı programların, geleneksel aile yapısına, değer yargılarına ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimine kayıtsız tavırlar sergilediğini söyledi.



Bu konuda yalnızca hayıflanmanın yeterli olmayacağını vurgulayan Şahiner, yayınlardan duydukları rahatsızlığı RTÜK ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığına duyurmayı hedeflediklerini belirtti.



Aşk-ı Memnu ve Nefes



Şahiner, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Aşk-ı Memnu ve Nefes adlı dizilerin geleneksel aile yapısını, etik değerleri hiçe sayan tavrı, kadını yalnızca bir madde olarak algılaması ve cinselliğin bu derece ön planda bulunması oldukça rahatsız edicidir. Çocukların henüz ayakta olduğu bir saatte yayımlanan dizilerde, toplumca onaylanmayan davranışların normal karşılanması, rahatça ortaya konulması aile yapısına bir tehdit, bir saldırıdır. Bu ve benzeri dizilerde ciddiyetsiz, etik sınırları zorlayan davranış örneklerinin yanı sıra, şiddetin onaylandığı hatta övüldüğü yapımların da yer alıyor olması, bu yayınların alkışlanarak büyük reklamlarla sunulması, bizleri oldukça üzmektedir.



Yaş On Beş adlı yarışmada 18 yaş altındaki gençlerin, anneleri tarafından hazırlanıp performans sergilemeleri de son derece düşündürücüdür. Ailelerin, pedagogların ve ilgili Devlet Bakanlığının bu yarışmada olanlara tepki vermesini, duruma müdahil olmasını bekliyoruz.''

