Kadınlar aşk arıyor

Eskişehir'de kütüphaneden ödünç kitap alanlardan erkeklerin daha çok macera ve araştırma, kadınların ise aşk ve duygusal içerikli kitapları okumayı tercih ettikleri bildirildi.



Eskişehir Halk Kütüphanesi Ocak-Ekim ayları arasındaki 9 ayda kütüphaneden ödünç kitap alan kişilerin cinsiyetlerine göre daha fazla hangi kitaplara ilgi gösterdiklerini belirlemek amacıyla çalışma yaptı.



Buna göre, söz konusu 9 ayda 94 bin 308 kişi kütüphaneden ödünç kitap aldı. Kitap ödünç alanların 59 bin 797'ini yetişkinler, 34 bin 511'ini çocuklar oluşturdu.



Yetişkinlerin yüzde 70'ini 43 bin 718 kişiyle kadınlar, çocuk grubundakilerin yüzde 65'ini de 22 bin 516 kişiyle kız çocukları oluşturdu. Yapılan çalışmada, erkeklerin yüzde 80'inin macera ve araştırma, kadınların yüzde 75'inin ise aşk ve duygusal ilişkileri konu alan kitapları okudukları saptandı.



Kütüphane Müdürü Mehmet Akkaya, AA muhabirine, Eskişehir'in kitap sayısı ve kitap okunurluğu bakımından iyi bir yerde olduğunu, bu oranın gün geçtikçe arttığı kaydetti.



''Erkek ve kız çocuklarının kitap tercihi de farklı''



Kentin kitap okuma sayısındaki artışın ülkeye örnek olduğunu ifade eden Akkaya, şöyle konuştu:



''Kentteki kitap okuyucularının profilini çıkarmak için kütüphanede araştırma yaptık. Kütüphaneden ödünç kitap alan kişilerin cinsiyetleri ve daha çok tercih ettikleri kitapların istatistiğini oluşturduk. Buna göre, erkekler ve kadınlar okumak için farklı kitapları tercih ediyor. 'Nükleer Darbe', 'İsrail'in Şifresi', 'Teşkilatın İki Silahşörü', 'Metal Fırtına 3: Kızıl Kurt' gibi macera ve araştırma kitaplarına ilgi gösterenlerin daha çok erkekler olduğunu saptadık. Kadınlar ise genellikle duygusal kitapları tercih ediyor. 'Aşka Şeytan Karışır', 'İmkansız Aşk', 'Gökyüzü', 'Aşka Bir Kere' gibi kitapları en çok kadınların okuduğunu belirledik.''



Akkaya, erkek ve kız çocukları arasındaki kitap okuma tercihlerinin de farklılık gösterdiğine işaret ederek, ''Kız çocuklarının, 'Prenses Okulu: Prenses Sophia ve Işıldayan Sürpriz', 'Matrak Moda', 'Prenses Charlotte: Kutlama Balosu' adlı kitapları, erkek çocuklarının da en çok 'Vahşiler Futbol Takımı Çalımcı Leon', 'Battal Gazi İstanbul'da', 'Boz Ayı' adlı kitapları okuduğunu saptadık'' diye konuştu.



İl Halk Kütüphanesinin kitap ödünç verme sayısının da her geçen gün arttığını belirten Akkaya, internetin yaygınlaşmasının kitap okuma tercihini yok edeceği yönündeki anlayışın boşa çıkacağını savundu.



Akkaya, ''ödünç kitap alanların yüzde 70'ini kadınların oluşturmasının onların kitap okumayı daha çok sevdiğini ortaya koyduğunu'' sözlerine ekledi.