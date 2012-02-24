Kadınlar artık 'ağlayan erkeği' tercih ediyor

T24 - Amerikan dondurma markası “Häagen-Dazs”ın geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleştirdiği ankete katılan erkeklerin köpük banyosu yaptığı ve duygulandıkları zaman ağlamaktan çekinmediği ortaya çıktı.

Sonuçları değerlendiren 1000 kadının %77’si maço davranış biçiminden metroseksüel stile geçiş yapan erkeğin bu durumundan memnun olduğunu belirtti.

Araştırmayı yürüten şirketin Pazarlama Müdürü Ed Culf konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Modern erkek hem kişisel bakımına özen gösteriyor hem de eskisi gibi duygularını gizlemek yerine hissettiklerini karşısındakiyle paylaşıyor. Bundan da utanç duymuyor. Günümüz kadını eskisi gibi maço erkeklerden hoşlanmıyor. Yumuşak, duygusal yönünü açığa çıkaran erkeklere ilgi duyuyor.”