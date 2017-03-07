Kadınlar 87 dakika daha fazla ücretsiz iş yapıyor

Almanya Aile Bakanı Manuela Schwesig (SPD) ücretsiz çalışmada kadın-erkek eşitsizliğini ortaya koyan yeni bilirkişi raporunu kamuoyuna tanıttı. Rapora göre kadınlar erkeklere göre her gün yüzde 52 daha fazla çocuk ve yaşlı bakımı, ev işi gibi ücretsiz iş yapıyor. Kadınların ücretlendirilmemiş işlere harcadığı zaman, erkeklerin harcadığından günlük ortalama 87 dakika daha fazla.

"İkinci Eşitlik Raporu” için hazırlanan bilirkişi raporunda kadın-erkek eşitliği için gelir getiren işlerle bakım işlerinin birlikte düşünülmesi ve erkeklerin de bakım işi yapması için olanak yaratılması gerektiği belirtiliyor. Zira kadınlar ev ve aile için daha fazla ücretsiz iş yaptıkları için hayatları boyunca da erkeklere göre daha az maaş alıyorlar. Aile Bakanı Manuela Schwesig kadınlarla erkekler arasındaki yüzde 21 oranındaki ücret farkının oluşmasında bu durumun önemli rol oynadığını belirtti.

Bakan Schwesig bakım işlerindeki uçurumun kapanmasında bakım hizmetleri yasası, ücret adaleti yasası ve aile parası gibi projelerin gerçekleşmesinin önemli adımlar olacağını belirtti. Schwesig aynı zamanda okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için günlük rehberlik hizmetinin de gerekli olduğunu kaydetti.

Aile Bakanı Schwesig, koalisyon ortağı Hristiyan Birlik Partileri'ni (CDU/CSU) Sağlık Bakanı Hermann Gröhe (CDU) ile ortak hazırladıkları sağlık hizmeti reform planını engellemekle suçladı. Reform planında yaşlı ve hasta bakımına eşit ücretlendirme öngörülüyor. Bakan Manuela Schwesig planın hayata geçmesiyle çok sayıda kadının çalıştığı yaşlı bakımının değerinin de yükseleceğini vurguladı.

Bakanlık için raporu hazırlayan komisyona başkanlık eden Prof. Eva Kocher "Tüm insanlar, cinsiyetlerinden bağımsız olarak özel bakım işi ve kazanç sağlayan çalışmayı birlikte yaşama olanağına her zaman sahip olmalıdırlar. Profesyonel bakım işleri değerli kılınmalı, daha çok takdir edilmeli ve ücretlendirilmeli” diye konuştu.

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DPA / EC, HT