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Yaşam

Kadınlar, '50/50 Eşitlik' için kampanya başlatıyor

Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği (KA-DER), siyasette kadınlara kota uygulamasının yasallaşması için '50/50 Eşitlik' kampanyasını başlatıyor.

18 Eylül 2008 03:00

Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği (KA-DER) ve 82 örgütü ile Avrupa Kadın Lobisi (AKL) Türkiye Koordinasyonu, 23 Eylül Salı günü Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısı ile “50/50 eşitlik” (yani parite) kampanyasını başlatıyor. Parlamentoda, yerel yönetimlerde ve diğer karar mekanizmalarında kadınların eşit temsili için uygulanan bir yöntem olan parite, demokrasinin toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek tüm kurumlara yerleşmesi için çeşitli Avrupa ülkelerinde yürürlükte.

16 Eylül’de Brüksel’de başlatılan kampanya bireysel imzalara da açıldı.


İmza vermek isteyenler için: http://www.womenlobby.org/site/form_3.asp

AKL-TK Koordinasyon Grubu

Basın Toplantısı Tarihi: 23 Eylül 2008, Salı
Saat: 10:00
Adres: Sheraton Oteli Noktalı Sok. Kavaklıdere Ankara
İletişim için:
Tel: 0312 467 88 16
Faks: 0312 427 39 79

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