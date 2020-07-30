Kadınlar, Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde buluşacak: Bir parti MYK'sında bizleri ilgilendiren bir kararın verilebiliyor olmasına itirazımız var!

İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula grubu, 26 Temmuz'daki İstanbul Sözleşmesi forumunun ardından 'Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi'ni uygula!' kampanyası başlattıklarını duyurdu.

İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula gurubu tarafından yapılan açıklamada, Abbasağa’daki forumun hukuksuz bir kararla engellenmek istenmesine rağmen kadınların Barbaros Meydanı'na yürüdükleri belirtilerek, "Haklarımızı korumak ve İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak, uygulanmasını sağlamak için ortak bir kampanya yapma konusunda bir kararlılıkla ayrıldık" denildi.

'Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesini Uygula!' İstanbul kampanyasının startının verildiği duyurulan açıklamada, "Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan 1 Ağustos günü, Eşitlik İçin Kadın Platformu ve diğer illerdeki kampanyaların ortaklığında sosyal medyada haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha vurgulayacağız" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Broşürlerimizle, el ilanlarımızla, stickerlarımızla İstanbul sokaklarında olacak, haklarını korumak isteyen tüm kadınlarla buluşmak için mahallelerde, ilçelerde, üniversitelerde yan yana geleceğiz. 5 Ağustos, AKP MYK'sında İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin gündeme geleceği ifade ediliyor. Bir parti MYK'sında ülkedeki tüm kadınları ilgilendiren bir kararın verilebiliyor olmasına itirazımız var! 5 Ağustos Çarşamba günü, kadınların talebini bir kez daha yüksek sesle dile getirmek için, saat 19:00’da Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde buluşacağız.

İstanbul’daki tüm kadınlara çağrımızdır: 'Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula!' kampanyamızın bu süreçteki hak gasplarına karşı mücadelemizi kolaylaştıracak geniş bir zemin haline gelmesi için her birimizin emeğine, katkısına, fikrine, direncine ihtiyacı var. Gelin; bu sesi birlikte büyütelim… Bir kişi daha eksilmemek için yan yana duralım… Haklarımızın gereklerinin yerine getirildiği, tehdit altında hissetmediğimiz bir yaşam için İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatalım!"