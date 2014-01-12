Kadınlar 2 kez aşk acısı çekiyormuş

İngiltere'de yapılan bir araştırma, erkeklerin ve kadınların 'doğru insan'ı bulma yolundaki maceralarını istatistiksel olarak inceledi.

Br erkeğin mükemmel kadınını bulma yolundaki hikayesini anlatan uluslararası bestseller 'The Rosie Project' adlı kitabın yazarı Graeme Simsion, doğru yaşam partnerini bulmanın uzun ve zorlu bir yolculuk gerektirdiğini hatırlatıyor ve bu yolculuk sırasında yaşanan deneyimleri paylaşıyor.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri her tarafın en az bir kez aldatıp aldatıldığı ve kadınla erkeğin eşit sayıda aşka ve kalp kırıklığına sahip olması.

Araştırmalar kadınların ayrıca dört felaket randevu geçirdiğini, iki kez sanal ortamda flört ettiğini, ortalama yedi ilişki yaşadığını ortaya koyuyor.

Buna kıyasla erkekler iki kez bekletiliyor, ideal partnerleriyle tanışmadan önce altı kez 'tek gecelik ilişki' yaşıyor.

Kadınlar ‘doğru adam’dan önce 7 ilişki yaşıyor

Yazar "Berbat geçen bütün randevularımız, kötü geçen 'tek gecelik ilişkilerimiz' çok kişiyi ruh eşiyle karşılaşamayacakmış gibi hissettirir. Ama bütün bunlar muhteşem bir rastlantı silsilesi halinde ilerler” diyor. 2 bin Britanyalı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre kadınlar ideal partnerlerini bulmadan önce en az yedi kişiyle çıkmış oluyor, bununla birlikte iki kez de internet üzerinden tanıştığı biriyle rastgele bir randevu tecrübesi yaşıyor.

İdeali bulmadan önce iki aşk acısı

Erkekler ‘doğru insan’ı bulmadan önce sekiz kişiyle sevgili oluyor, üç internet buluşması yaşıyor. Erkekler ve kadınlar arasındaki fark, seks partnerlerinin sayısı açısından da göze çarpıyor. Araştırmaya katılan erkekler hayatları boyunca 10 farklı kişiyle seks yaptığını söylerken bu ortalama kadınlarda yedi. En önemli eşitliklerden biri erkeğin de kadının da doğru insandan önce iki kez aşık olup, iki büyük hayal kırıklığı yaşaması.

Tek gecelik ilişki: Erkekler 6, Kadınlar 4

Erkekler, doğru kişiyi bulmadan önce altı kez tek gecelik ilişki yaşamış oluyor. Kadınlarda ise bu rakam beş. Erkek ve kadın denekler aynı zamanda doğru kişiyi bulmadan önce en az bir kez başka şehir ya da ülkeden biriyle uzun mesafeli ilişki yaşadığını söylüyor.

10 kişiden 8'i umudunu kesmişken buluyor

Her 10 yetişkinden 8’i en sonunda kendileri için doğru insanı bulmaktan umutlarını kesmişken karşılaştığını söylüyor. Yüzde 15 ise şu anki partnerlerinin, önceden düşündüğü gibi biri olmadığını söylüyor.

Yüzde 50’den fazlası: 'partnerim tam zıttım'

Kişiler partnerlerinin kendilerinden tamamen zıt karakter olduğunu vurguluyor. Araştırmalar kadınların yüzde 94’nün gerçek aşka inandığını gösterirken, erkeklerde bu oran yüzde 88’e düşüyor.

Doğru insanla buluşmaya giden yolda Kadın / Erkek

- İlişki sayısı 7/8

- Felaket randevular 4/4

- Kör buluşmalar 2 /3

- Online flört 2/3

- Öpüşme sayısı 15 /16

- Seks partneri 7/10

- Tek gecelik ilişki 4/6

- 1 seneden kısa ilişki 5/6

- 1 seneden uzun ilişki 2/2

- Birlikte yaşanılan partner sayısı 1/1

- Aşk 2/2

- Kalp kırıklığı 2/2

- Aldatılma 1/1

- Aldatma 1/1

- Uzun mesafeli ilişki 1/1