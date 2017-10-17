'Kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç' diyen Rektör: Kalitesiz ve çirkin yorumlara maruz kaldım!..

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü, sosyal medyada yaptığı ve tepkilere neden olan 'Kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç' paylaşımının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum" dedi.

Gönüllü, tepkilerin ardından bugün yine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

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Bundan sonra sosyal medyadan yapacağı paylaşımlara dikkat edeceğini belirten Prof. Dr. Gönüllü, şunları yazdı:

"Sosyal medyada, özellikle Twitter ortamında kalitesiz ve çirkin yorumlara maruz kaldım. Esasen, niyetim insanları incitmek değildi. Olmaz da. İyilik düşünenlere de teşekkür ederim. Yanlış anlaşılacak bir konuydu. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm insanların iyiliğini amaçlayan eğitim- öğretim işleri ile meşgul olup, sosyal medyada bulunduğumda üniversite çalışmalarımla ilgili paylaşımlara ağırlık vereceğim. Toplumun farklı yönlere çekeceği paylaşımlar yapmama yönünde azami dikkat sarf edeceğim."