'Kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunç' diyen rektör: Bu sözden rahatsız olanlar İslam’a karşı!

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Facebook hesabından dün yaptığı “Yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmak ateş tutmaktan daha korkunçtur” ifadesini içeren paylaşımı tartışılırken yeni bir mesaj daha yayınladı. Mesajına gelen tepkiler için 'Bunlardan rahatsız olanlar İslam’a karşı' diyen rektör, 'Nikâhsız olarak çok izbe yerlerde ve hatta bazen kamu alanlarında olmadık yerlerde nahoş durumda olma durumları toplumun geleceği için endişe vermektedir' ifadelerini kullandı.

Rektör Gönüllü’nün “Ayet ve Hadisler Kâinatın Tümüne Bir Buyruktur” başlığıyla paylaştığı mesaj şöyle:

"Nikâhsız olarak çok izbe yerlerde ve hatta bazen kamu alanlarında olmadık yerlerde nahoş durumda olma durumları toplumun geleceği için endişe vermektedir. Evlenme yani nikâh akdi sonrasında aile olma insanoğlu tarafından ta ilk baştan beri mevcut. Buna neden ihtiyaç oldu? Toplumda nesillerin karışmaması için diye basit bir cevap ile geçiştiriliyor. Öyle değil. Daha açıklamak lazım. Toplumun tüm düzeni için gerekli. Toplumda karşılıklı saygı ve sevginin tam yerine oturması için bu gerekli. Kargaşa, kavga, cinayet, hak bilmezlik vs. karışıklıkların olmaması, kurallara uymama alışkanlığının olmaması, kurallara uymanın önemsenmesi, toplumsal saygı ve hatta kanunlara uymadaki isteklilik ve uyarlık için gerekli. Çünkü evlilik öncesi kuralsızlık önlenmiş ve sonrasında ise oluşturulan aile ortamının yeni bireylere sağladığı kurallara uyma imkânları ve fırsatları da kaçırılmamış olur.

Müslümanların olduğu ülkede ayet ve hadislerin paylaşılması her Müslüman insanın vazifesidir. Bilmeyenlere ayet ve hadisleri sunmak bir vecibedir. Eğer bildiğimiz bu ayetler ve hadisler yetersiz ise onları da dahasını bilenler açıklasın. Bunlardan rahatsız olanların tümüyle İslam’a karşı olduklarını zaten biliyoruz. Ayet ve hadisler kâinatın tümüne geçerlidir. Çünkü bunlar tüm insanların mutluluğu içindir. Eğer alırlarsa onlar için de bir buyruktur. Ama tabii ki öncelikle Müslüman çocuklarınadır.

Bu paylaşımı bir lüzum üzerine yaptım. Keşke daha önce yapsaydım diye düşünüyorum. Ferasetli Müslüman evlatları bu durumdan kendine çıkarsama yapacaklardır.”