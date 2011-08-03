'Kadının tek tuşla polis çağırması tahrik eder'

T24 - Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası Genel başkanı Lütfi Şenocak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şiddete uğrayan kadının tek tuşla polis çağırmasına ilişkin çalışmasının tahrik niteliği taşıyacağını belirterek, "Bu uygulama, evlilik kurumuna daha fazla zarar verir" dedi.



Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda basında yer alan "Şiddete uğrayan kadın tek tuşla polis çağırabilecek" haberine tepki göstererek, bu tür uygulamaların, aile birliğini sarsacağını, kaybolan değer yargılarının ve güvenin tamamen yok olacağını belirtti.



Aile yaşantısında iyi veya kötü, birçok meselenin aile içerisinde kalması gerektiğini, dışarıdan müdahalenin uygun olmadığını ifade eden Şenocak, tahrik niteliği taşıyacak bu uygulamanın evlilik kurumuna daha fazla zarar vereceğini açıkladı.



Aile içi anlaşmazlıkta en son müracaat edilecek bir kurumu ilk merci olarak göstermenin, aile içindeki dengeyi alt üst edeceğinin altını çizen Şenocak, Şahin'in belli hassasiyetleri dikkate alarak kadının başvuru mercilerini "Kadın ve erkeğin tarafından, her ikisinin de itimat edeceği hakemler, Diyanet İşleri Başkanlığı aile irşat bürosu, Sosyal Hizmetler bünyesinde aile içi eğitim hizmetleri" şeklinde belirlemesi gerektiğini savundu.



Bu aşamaların sonuç vermemesi durumunda kadının polise müracaat etmesi gerektiğini belirten Şenocak, şunları kaydetti:



"Aksi bir uygulama, son çareyi ilk merci olarak göstermek olur ki, bu da ilaçla tedavi edilebilecek bir hastayı doğrudan ameliyata sevk etmeye benzer. Böyle bir uygulamanın arkasında ya cehalet ya da menfaat temini olabilir. Yani hadiseye Sayın Bakanın uygulaması açısından bakıldığında aile kurumuna karşı tam bir vukufiyetinin olmadığı anlaşılmaktadır.



Manevi değerler özümsenmeden, aile ve evlilik hayatının önemi ve gereklilikleri hakkında yeterli eğitim almadan evliliğe adım atan gençler, evliliğin temel taşlarından olan güven, merhamet, şefkat ve güzel hasletlerden yoksun kalabileceklerdir. Bunun sonucunda da ulvi bir değer olan aile ortamına şiddet hakim olacak ve ailenin ne demek olduğunu bilmeyen nesiller büyüyecektir."



Lütfi Şenocak, tek çarenin insanları aile olmanın bilincine varacakları iyi bir eğitimden geçirmeleri olduğunu vurguladı.





