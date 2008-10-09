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Sağlık

Kadının seslerini neden yükseltir?

Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar doğurgan oldukları dönemde daha yüksek sesle konuşuyor.

09 Ekim 2008 03:00

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre kadınlar doğurgan oldukları dönemde daha yüksek sesle konuşuyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Dr. Greg Brant başkanlığında yapılan araştırmaya 69 katın katıldı. Doktor deneklere söylettiği “Ben bu üniversitenin öğrencisiyim” cümlesini âdet dönemlerinde ve âdet dönemini takip eden 14’üncü günde (bilimsel olarak kadının en doğurgan olduğu gün) kaydetti. Ses analizinde deneklerin her birinin doğurgan olduğu dönemde daha yüksek sesle konuştuğu tespit edildi.

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