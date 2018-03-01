Kadının sesi olan 8 isim Türkiye'de ilk kez ödüllendirilecek

İSTANBUL, (DHA)- İŞ, sanat, medya ve bilim dünyasından toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına gönül veren 8 isim TOKAMER öncülüğünde Altınbaş Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anketle belirlendi.

Altınbaş Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi (TOKAMER), ÜNSPED Gümrük Müşavirliği işbirliği ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Artan cinsel istismar ve taciz olaylarına karşı cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık uyandırmayı amaçlayan TOKAMER, bu alanda çalışmaları olan isimleri, düzenlediği anketle öğrencilerin seçimine sundu. 5 bin 600 üniversite öğrenci iş, sanat, medya ve bilim dünyasından belirlenen 30 ismi oyladı. 2017-2018 yılları arasında cinsiyet eşitliği konusunda sosyal sorumluluk projesi bulunan 8 isim belirlendi.

CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA FARKINDALIĞI AMAÇLADIK

Gençlerin cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığını artırmayı amaçladıklarını belirten TOKAMER Müdürü Zeynep Banu Dalaman bu konuya derslerde de yer verdiklerini söyledi. İsimleri belirlerken demokratik bir seçim olmasına dikkat ettiklerini ifade eden Zeynep Banu Dalaman, “Bunu ders olarak yaptığımız zaman çok anlamlı olamayabiliyor. Anketi yaparken farkındalıklarının artmasını önemsedik. Aday isimleri ve çalışmalarını görerek aslında bir şeyler öğreniyorlar. Demokratik bir seçim olmasını istedik. Bu ankete 5 bin 600 öğrencimiz katıldı. Bu kadar fazla katılım olması bizi çok mutlu etti. Bu öğrenciler arasında duyarlılığın geliştiğini gösteriyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yer aldığı anket sonuçlarımızı 7 Mart’ta düzenleyeceğimiz “Kadın Liderliğinde İş İnsanları” etkinliğimiz sonrası yapacağımız ödül töreninde açıklayacağız” dedi.

TOKAMER’DEN KAMPÜSTE CİNSEL TACİZE MÜDAHALE AĞI

TOKAMER\'in üniversitede cinsel taciz ve saldırılara müdahale ağı kurduğuna da dikkat çeken Dalaman, uygulamanın 18 üniversitede gerçekleştirildiğini vurguladı. Her kampüsü cinsel taciz ve saldırıya duyarlı hale getirdiklerini belirten Dalaman, “Bir çağrı hattımız var. Öğrencilerimiz bir cinsel taciz veya saldırıya uğradığı zaman hemen burayı arayabilecekler. Biz de hem mağdur hem faille iletişime geçeceğiz. Amacımız cinsel taciz ve saldırıları önlemek” ifadelerini kullandı.

7 Mart günü düzenlenecek törende 8 isme ödülleri verilecek. Aynı gün gerçekleştirilecek \"Kadın Liderliğinde İş İnsanları\" etkinliğinde kadınların ürünleri sergilenecek. Ardından ise Fatma Altınbaş Sarıgül\'ün moderatörlüğünde Medya Medlife Türkiye Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Alkan’ın olduğu \"iş insanları\" konulu panel düzenlenecek. \"Üreten projeler\" adıyla düzenlenecek ikinci panelde KOBİ\'ler olacak. \"Yoktan var eden kadınlar\" konulu üçüncü konferansta ise ilçelerinde kendi ürünlerini üreten kadınlar konuşacak.

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