Kadının orgazmı yürüyüşten belli

Belçika’da yapılan bir araştırmada kadınların yürüyüş tarzı ile orgazm yeteneği arasında ilişki olabileceği ortaya çıktı. Buna göre enerjik ve düzgün adımlarla yürüyen kadınlar sık ve şiddetli orgazm yaşıyor.



Kadının yürüyüşü düşündüğünden daha fazlasını açığa vuruyor. Belçikalı bilim insanları yaptıkları bir araştırmayla kadının yürüyüş tarzını orgazm olabilme haliyle ilişkilendirdi. Araştırmaya göre enerjik ve düzgün uzum adımlarla yürüyen kadınlar, sık ve şiddetli orgazm yaşıyor. Yürüyüşün ritminden, enerjikliğinden, tarzından ve kasların sıkılığı ya da gevşek oluşundan kadının vajinal orgazm deneyimlerini anlamak mümkün olabiliyor.



Araştırma Belçika’daki Louvain Üniversitesi ve West Scotland Üniversitesi’nde yapıldı. Öğrencilere cinsel davranışlarına dair sorular soruldu. Öğrenciler verdiklere cevaplara göre iki gruba ayrıldı.

İlk grupta her zaman ya da sık sık orgazm olanlar yer alırken, hiç orgazm olmayan ya da nadiren orgazm olanlar ikinci grupta yer aldı. Daha sonra deneklere 100 metre boyunca kumsalda olduklarını düşünerek, 100 metre de kumsalda aşık oldukları kişiyle birlikte olduklarını düşünerek yürümeleri istendi. Hangi deneğin hangi grupta olduğunu bilmeyen iki seksologdan, yürüyüşlerine bakarak deneklerin hangi grupta olduklarını tahmin etmeleri istendi.

Sonuçta seksolaoglar sık orgazm olan kadınlarla nadiren olanları yüzde 81 oranında tahmin etmeyi başardı.





Sonuçları değerlendiren, West Scotland Üniversitesi öğretim üyesi Stuart Broady, yürüyüş ile vajinal orgazm arasındaki ilişkinin çok abartılmaması gerektiğine dikkat çekti. Broady, “Toplumda kadınlarla ilgi yakışıksız ve aptalca sıfatları doğrulayacak değerlendirilmelerden uzak durulmalı” dedi ve ekledi:

“Sonuç olarak vajinal orgazm yaşayanlar pelvise bağlı kasların serbest olduğu kadınlar... Ayrıca yürüyüş bacaklar, pelvis ve omurganın bileşimiyle oluşan ve biçimini kontrol edemeyeceğimiz bir hareket.”



Buna karşın Broady, yürüyüş sırasındaki atılan adımın uzunluğunun ve omurganın biçiminin kadınların orgazm olma potansiyallerinin bir göstergesi olabileceğini ifade etti ve “Yürüyüş sağlıklı olmanın ya da iyi bir cinsel yaşamın göstergesi olabilir ama orgazmla ilgili öngörüleri büyütmemek gerekir” dedi.

