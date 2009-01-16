Kadının kilo korkusu kanserden önce geliyor

İngiliz araştırmacı Dorling Kindersley'in 'kadınların sağlık anlayışı' üzerine yaptığı incelemelerde ortaya çıkan ilginç sonuçlar şaşkınlık yarattı.



Kadınların kilo takıntılarının ne boyuta geldiğini gösteren araştırmada Kindersley, yaşları 20 ile 40 arasında olan bin kadınla görüştü. "Yaşam İçin Kadın Sağlığı" isimli kitabında yayınladığı raporunda Kindersley, kadınların sağlık açısından en büyük kaygılarının kilo almak olduğunu tespit etti.



Araştırmaya katılan kadınların sadece 20 tanesi kansere yakalanma riskini sağlıkları açısından tehdit oluşturan unsur olarak ilk sıraya koyarken, AIDS ise hiçbirinin aklına dahi gelmedi. Her dört kadından birinin kilo almayı en büyük sağlık tehdidi olarak gördüğü araştırmada, ikinci olarak, yaş ilerlemesi ve stres altında yaşamak geldi.

