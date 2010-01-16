Kadının doğal kokusu parfümden daha etkileyici

Amerikalı araştırmacılar, parfümlere kıyasla kadınların doğal kokularının erkekleri daha çok baştan çıkardığını öne sürdü.



Florida Üniversitesi’nden psikolog Saul Miller ve Jon Maner, çalışmalarında erkeklerin testosteron hormonlarının, en doğurgan dönemlerinde olan kadınların doğal kokularını duyduklarında daha çok arttığı sonucuna ulaştı.



Erkek hayvanların dişilerin en doğurgan dönemlerinde salgıladıkları kokularından etkilendiği verisinden hareket eden araştırmacılar, gönüllü kadın ve erkekler üzerinde iki farklı araştırma yaptı. Gönüllü kadınların giydiği tişörtleri erkeklere koklatan araştırmacılar, erkeklerin testosteron seviyelerindeki artışları gözlemledi.



Araştırma sonucunda, erkeklerin testosteron seviyelerindeki en yüksek artışın doğurganlık dönemindeki kadınların kokularını duyduklarında gerçekleştiği sonucuna ulaşıldı. Araştırmacılara göre, güzel kokmak için parfüm sıkan kadınlar, doğal kokularını gizleyerek aslında ‘seçilme’ şanslarını azaltıyor.