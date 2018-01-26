KADININ DİKKATİ YANKESİCİNİN PLANINI BOZDU

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Adana\'da bir yankesici, yaklaştığı kadının cebinden cüzdanını almak istedi. Olayı fark eden kadın yankesiciye tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Adana merkez Doktor Ali Menteşoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yankesici, dolmuş durağında bekleyen kadına arkadan yaklaşıyor. Kapüşonu ile başını kapatan yankesici, kadının montunun cebindeki cüzdanı almak için hamle yapıyor, bu sırada olayı fark eden kadın dönerek yankesiciye tepki gösteriyor. Hiç bir şey yapmamış gibi davranan yankesici uzaklaşıyor. Kadın şaşkın bir şekilde yankesicinin arkasından baka kalıyor.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yankesicinin kadının arkasından yaklaşması

-Yankesicinin kapüşonu ile başını kapatması

-Kadının cebindeki cüzdana elini atması

-Kadının olayı fark etmesi ve tepki göstermesi

-Yankesicinin hızla uzaklaşması

-Kadının yankesicinin arkasından bakması

-Genel ve detay görüntüler



