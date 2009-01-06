Kadının derdi 'self sabotaj'

Kişinin kendi kendine yaptığı olumsuz iç konuşmalar nedeniyle özgüveninin düşmesi olarak tanımlanan “self sabotaj” kadınları tehdit ediyor.



International Hospital’dan psikolog Dr. Ferahim Yeşilyurt Milliyet Gazetesine yaptığı açıklamada, kadınların en çok kurdukları 12 cümleyle kendilerini sabote ettiklerini belirtiyor. Yeşilyurt, klinik psikolojide ve psikiyatride bir hastalık olarak tanımlanmasa da, olumsuz iç konuşmaların bazı psikolojik sorunlara neden olarak rahatsızlığın şiddetini artırabildiğine de dikkat çekiyor.



Yeşilyurt’a göre, eğer endişeleri nedeniyle korumacı bir anne yanında büyüyorsanız, çevresel konuşmalar bu doğrultuda oluşuyor. Karamsar bir anneniz varsa siz de olaylarla ilgili karamsar konuşmalar yapmaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra bu iç konuşmalar kendi içinizde devam ediyor. Yeşilyurt, içimizde gerçekleşen bu olumsuz iç konuşmaları değiştirmenin mümkün olduğunu, dünyadaki pek çok uzmanın bu görüşü paylaştığını söylüyor.



Zamanla otomatikleşiyor



Yeşilyurt, “Çocukluktan itibaren kendi kendimize yaptığımız olumsuz iç konuşmalar zaman içinde otomatikleşir. Ve kolaylıkla olumlu biçime dönüştürülemez. Bu nedenle arkadaşlar ve aileler tarafından ‘Yanlış düşünüyorsun, öyle düşünme, abartma’ gibi olumsuz iç konuşmalarınızı değiştirmeye yönelik çabalar işe yaramaz. Hatta bazen sizi daha fazla kızdırabilir. Bu nedenle eğer kendi başınıza bu sorunların üstesinden gelmekte zorlandığınızda bir uzmandan yardım almanız faydalı olacaktır” diyor.



İşte o cümleler



Diğerlerinden farklıyım, onlar daha akıllı.

Ben zaten her zaman geriden giderim.

Keşke daha güzel olsaydım/ Güzel değilim.

E iyisi olmalıyım.

Keşke daha zeki bir kadın olsaydım.

Herkes benden daha çok çalışıyor.

Ben beceriksizin tekiyim.

Hafızam pek iyi değildir.

İsimleri aklımda tutamam.

Benden bir şey olmaz.

Çok sinirliyim, dengesizim, dağınığım.

Korkağın tekiyim.

