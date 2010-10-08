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Yaşam

Kadının bağırsağından vana kolu çıktı

Van’da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan kadının bağırsağından, 10 santimetre uzunluğunda vana kolu çıktı.

08 Ekim 2010 03:00

T24-  Van’da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan kadının bağırsağından, 10 santimetre uzunluğunda vana kolu çıktı.

Alınan bilgiye göre, evindeki 10 santimetre uzunluğundaki metal vana kolunu yutan F.G, bir gün sonra şiddetli mide ağrısı şikayetiyle İpek Yolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde F.G’nin midesinde 10 santimetre uzunluğunda metal bir cismin bulunduğu görüldü. Doktorlar, vana kolu olduğu belirlenen cismin doğal yollarla vücuttan atılmasını bekledi.






Ancak midenin ardından kalın bağırsağa yerleşen cismin doğal yollardan vücuttan atılmayacağını tespit eden doktorlar, hastaya operasyon yapılmasına karar verdi. Yaklaşık 40 dakika süren operasyonda vana kolu bağırsaktan çıkarıldı.


Hastane yetkilileri, operasyonun başarıyla tamamlandığını, F.G’nin kısa sürede iyileşmesini beklediklerini söylediler.


Hastanın, lohusa döneminde girdiği bunalım yüzünden metal cismi yutmuş olabileceğini ifade eden yetkililer, hastanın tedavisinin psikiyatri servisinde devam edeceğini bildirdiler.

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