Kadından, kadına cinsel taciz!

T24 - Adana’da telefonlarına çıkmayan kadın arkadaşına cinsel içerikli mesajlar çektiği iddia edilen 36 yaşındaki B.T. adlı kadın, ’cinsel taciz’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.



2008’de meydana gelen olayda, B.T. daha önce bir işyerinde birlikte çalıştığı aynı yaştaki S.E.’nin telefonlarına çıkmamasına sinirlenince, "Aç lan telefonu, beni sinirlendirme. Seni dudaklarından öpeyim, senle bu gece sarılıp yatacağız. Ah çok tatlısın kısrağım, benim sevgilim, hayallerimin kadınısın" şeklinde mesajlar attı. Bu mesajları ilk başta önemsemeyen S.E., B.T.’nin, erkek kardeşi S.E.’yi tehdit edip, otomobiline zarar vermesi üzerine şikayetçi oldu. Gözaltına alınan B.T. hakkında ’cinsel taciz ve tehdit’ suçlarından dava açıldı.

Adana 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan B.T., suçlamayı kabul etmedi. S.E. ile geçmişe dayalı arkadaşlıkları bulunduğunu belirten B.T., "Sebebini bilmediğim bir şekilde benimle görüşmemeye, telefonlarıma çıkmamaya başladı. Kendisi ile bu hususta konuşmak istedim. Bunun için de evlerinin yanına gittim. Ama tanımadığım 5-6 kişi bana saldırdı. Ben de öfkeyle aradaki bir araca taş attım. Sonra da yine öfkeyle söz konusu mesajları çektim. Suç işleme kastıyla yapmadım. Karşı tarafı kızdırmak için yaptım" dedi.



Sanıkla daha önce aynı işyerinde çalışmaları nedeniyle tanıştıklarını, tanıştıktan sonra da sürekli kendisini arayıp rahatsız ettiğini belirten S.E. de, "Görüşmek istemediğim zamanlar da tehditlerde bulundu. Olay günü de çok sayıda mesaj çekti. Kardeşimin otomobiline zarar verdi. Zararımız giderilmediği gibi özür de dilemediği için kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme, sanık B.T.’yi, ’cinsel taciz’ ile tehdit’ suçlarından 10’ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası, sabıkası olmaması nedeniyle ertelendi.

