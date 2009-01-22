Kadıncık Vadisi turizme açılacak

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Kadıncık Vadisi'nin uygulamaya konulan peyzaj düzenlemesinin tamamlanmasının ardından turizme açılacağı bildirildi.



İl Çevre ve Orman Müdürü Hasan Saday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toros Dağları'nın arasında kalan Kadıncık Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, yürüyüş patikaları, sosyal tesisler ve seyir terasları yapılacağını, bakir bir bölgenin doğal güzelliklerini vatandaşın hizmetine sunacaklarını kaydetti.



Saday, halk arasında "Papazın Bahçesi" olarak bilinen mesire yerini de kapsayan vadide, Alabalık Üretim İstasyonu Peyzaj Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, çalışmalar sonucunda buralardaki alabalık havuzlarının da yeniden düzenleneceğini belirtti.



Kadıncık Deresi'nde usulsüz avlanma sebebi ile nesli tükenme tehlikesi bulunan "Dağ Alası" olarak adlandırılan yöreye özgü kırmızı benekli alabalık popülasyonunun arttırılmasını sağlamaya ve korumaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Saday, "Bu kapsamda, Kadıncık Deresi, Cocakdere ve Cehennemdere'den yakalanan damızlıkları değerlendirerek 5 yıldır yürüttüğümüz çalışma sonucu yetiştirdiğimiz 55 bin yavruyu doğal ortama bıraktık" dedi.



Alabalık popülasyonun istenilen yoğunluğa ulaşmasının ardından, turizmi çeşitlendirmek adına Kadıncık Deresi'nin kontrollü olarak paralı olta balıkçılığına açılacağını ifade eden Saday, şöyle devam etti:



"Proje ile kentin tanıtımın yanı sıra kırsal kesime de dolaylı olarak katkı sunacağız. Çamlıyayla ilçesinin kuzeyinde bulunan kızılçam, fındık, ceviz ve yaşlı çınar ağaçlarının yer aldığı, kaynak suların bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık adeta saklı bir cennet olan mesire alanını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz.



Mersin'e yaklaşık 100, Çamlıyayla'ya 20 kilometre mesafedeki, alabalık üretim tesisinin de bulunduğu 850 metre rakımdaki mesire yeri ve çevresinin peyzaj düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından doğa tutkunları ve kentin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin büyük ilgi göstereceğini umuyoruz."

