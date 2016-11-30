T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Kadına yönelik taciz en çok metrobüs ve otobüste yaşanıyor"

Acıbadem Üniversitesi'nin araştırmasında kadınların yüzde 74'ü kendilerini toplu taşımada güvende hissetmediklerini söyledi

30 Kasım 2016 20:18

Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddeti Önleme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuz Polat, İstanbul'da kadına yönelik cinsel şiddet vakasının en çok metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında görüldüğünü söyledi.

Prof. Polat'ın "İstanbul’da Kamu Ulaşım Araçlarında Gerçekleşen Kadına Yönelik Cinsel Şiddetin Varlığı, Yoğunluğu ve Psikolojik Etkileri"ni araştırdığı çalışmasında 15-55 yaş aralığındaki bin 344 kadın katıldı, katılımcılarla seyahat ederken yüz yüze görüşüldü.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, araştırmada, katılımcıların % 74.2’si kamu ulaşım aracındayken kendini güvende hissetmiyor. % 74’ü ise kamu ulaşım araçlarında cinsel şiddet içerikli eylemlere maruz kaldıklarını veya tanık olduklarını ifade etti.

En çok rastlanılan cinsel taciz davranışları; elleme, şemsiye ucuyla dürtme, araç duruş ve kalkışlarında kadının üzerine yıkılmak şeklinde gerçekleşiyor.

Kadınların % 71.6’sı cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyor. Yüzde 70.3’ü cinsel açlık dürtüsü olduğu % 69.3’ü toplumun bu konuda yeterli tepki vermediği görüşünde. Yüzde 68.2’lik kesim eğitimsizliği, % 63.7’si erkek egemen toplumun etkili olduğunu, % 37.3’lük kesim de tacize uğrayanın hal ve hareketlerinin sebep olduğu görüşünde birleşiyor.

ETİKETLER

kadınkadına şiddetcinsel tacizmetrometrobüsotobüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24