"Kadına yönelik taciz en çok metrobüs ve otobüste yaşanıyor"

Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddeti Önleme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuz Polat, İstanbul'da kadına yönelik cinsel şiddet vakasının en çok metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında görüldüğünü söyledi.

Prof. Polat'ın "İstanbul’da Kamu Ulaşım Araçlarında Gerçekleşen Kadına Yönelik Cinsel Şiddetin Varlığı, Yoğunluğu ve Psikolojik Etkileri"ni araştırdığı çalışmasında 15-55 yaş aralığındaki bin 344 kadın katıldı, katılımcılarla seyahat ederken yüz yüze görüşüldü.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, araştırmada, katılımcıların % 74.2’si kamu ulaşım aracındayken kendini güvende hissetmiyor. % 74’ü ise kamu ulaşım araçlarında cinsel şiddet içerikli eylemlere maruz kaldıklarını veya tanık olduklarını ifade etti.

En çok rastlanılan cinsel taciz davranışları; elleme, şemsiye ucuyla dürtme, araç duruş ve kalkışlarında kadının üzerine yıkılmak şeklinde gerçekleşiyor.

Kadınların % 71.6’sı cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyor. Yüzde 70.3’ü cinsel açlık dürtüsü olduğu % 69.3’ü toplumun bu konuda yeterli tepki vermediği görüşünde. Yüzde 68.2’lik kesim eğitimsizliği, % 63.7’si erkek egemen toplumun etkili olduğunu, % 37.3’lük kesim de tacize uğrayanın hal ve hareketlerinin sebep olduğu görüşünde birleşiyor.