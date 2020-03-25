Kadına yönelik şiddette artış var: Koronavirüs erkek şiddetini görünmez kıldı

Türkiye’nin Koronavirüs nedeniyle evlere kapanmasının ardından aile içi şiddet acil yardım hatlarını arayan kadın sayısında artış yaşanmaya başladı. Bu dönemin kadın şiddeti ve cinayetleri görünmez kıldığına dikkat çeken kadın örgütleri ve hukukçular, ekonomik daralmanın ve tedirginliğin aile içi şiddeti daha artırabileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Nisan ayında korkunç bir tablo ile karşılaşılabilir” derken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ateselim, kadınlar için “acil önlem paketi” çıkarılmasını önerdi.

Koronavirüs kaynaklı salgından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla “Evde kal” çağrısının yapıldığı şu günlerde kadın örgütleri ve hukukçular, aile içi şiddetin artabileceği görüşünde. Salgın hastalıklar gibi kriz dönemlerinde sosyal yaşamdan uzak durmanın, ekonomide yaşanacak daralmanın ve eve kapanmanın şiddet uygulayanlar üzerinde “doz aşımına” neden olabileceği belirtilirken, yetkililerin bu konuda önlem almadığına da dikkat çekildi.

"Eve kapanmak erkek şiddetini arttırabilir"

Konu Birleşmiş Milletler’in de gündemine geldi ve teşkilat bu dönem aile içi şiddetin artabileceği uyarısında bulundu. Çin’de de, sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasıyla, çok sayıda çiftin boşanma başvurusunda bulunması basına yansıyan dikkat çekici gelişmeler arasında yer aldı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye göre, bu durum Türkiye’de tam tersi bir seyir izliyor. Erkek şiddetinin hat safhada yaşandığı ülkede kadınların boşanmaya çalışmaktan kaynaklı öldürüldüklerini söyleyen Güllü, “Türkiye, boşanamamaktan dolayı öldürülen kadınların ülkesi. Erkek şiddeti zaten hat safhadaydı, salgın nedeniyle yaşanan ekonomik daralma, insanlar üzerindeki tedirginlik durumu kadına yönelik şiddeti artırabilir. Biz patronuna kızıp karısını döven bir ülkeyiz” dedi.

"Nisan ayında korkunç bir tablo ile karşılabiliriz"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun aile içi şiddet acil yardım hattına son dönemde gelen şikâyetlerin çoğunun fiziksel şiddete yönelik olduğuna dikkat çeken Canan Güllü, güvenlik güçlerine çok fazla yönlendirme yaptıklarını aktardı. Şu dönemde şikâyetlerin yerine getirileceği süreçlerin iyi organize edilememesinden kaynaklanacak sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan Güllü şunları söyledi:

"RTÜK'e taleplerimizi ilettik"

RTÜK’ten televizyon yayınları aracılığıyla aile içi şiddetin önüne geçmek amacıyla şiddet çalışmış psikologların devreye girmesini talep ettiklerini ifade eden Güllü, şöyle konuştu: “Özellikle görsel medyada pedagog ve psikologların ciddi şekilde yayınlar yapması gerekiyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşları aşağılayan görüntülerin yer aldığı süreç şiddet potansiyelini artıran noktalardan biri. 60 yaş üzeri şiddet oranlarını az da olsa konuşuyorduk ama şimdi erkeğin özgür hayatına getirilen kısıtlamalar nedeniyle de artacak bir şiddetten bahsedebiliriz.”

"Başvurularda artış var"

“Korona tedbirleri bahane edilerek 6284 ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması zorlaştırılmamalı. Kamu kurum ve kuruluşlarının diğer konular ile ilgili nasıl canlı yayın, video, eğitim düzenliyor ise 6284 ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de düzenlemelidir. Kadınların haklarına erişimi kolaylaştırılmalı. Online işlemler kadınların hakları için de aktif kullanılabilmeli. Zor ekonomik şartlara ve şiddet tehdidine karşı sağlıklı ve güvenli barınma imkânı sağlanmalı. Kadına şiddet durumlarında kadına destek mekanizmaları olan 155 gibi hatlar 7- 24 çalışmalı, aksama olmamalı.”

"Şiddeti görünmez kıldı"