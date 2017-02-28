Kadına yönelik şiddetle mücadele için "İki Soluk Arası Dayanışma" sergisi

Şiddete maruz kalan kadınlara 27 senedir hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlayan Mor Çatı’nın çağrısıyla 30 kadın sanatçı “İki Soluk Arası Dayanışma” sergisinde buluşacak.

Sanatçılar tarafından Mor Çatı’ya bağışlanan eserlerin sergilenip, satışa sunulacağı “İki Soluk Arası Dayanışma” sergisi 24 Şubat -24 Mart 2017 tarihleri arasında Zapata Moda’da izleyici ile buluşacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken Mor Çatı, ilk defa bu kadar büyük bir sanatçı grubuyla ortak bir projede birleşti.

Sergide, bağışlanan 24 orijinal eserin yanı sıra 20 eser de kartpostal formatında basılıp satışa sunulacak. Kartpostallar sergi sonrasında Mor Çatı ürünleri arasında yer alarak Dayanışma Merkezi’nden satılmaya devam edecek ve böylece kadın sanatçılar ile Mor Çatı arasında kurulan dayanışma, kadına yönelik şiddetle mücadele tarihinde kalıcı olarak yerini almış olacak.

Sanatçılar

Destek olan sanatçılar şöyle:

Arzu Yayıntaş, Ayşecan Kurtay, Azra Deniz Okyay, Balca Ergener, Beyza Boynudelik, CANAN, Çiğdem Yılmaz, Didem Ünlü, Elif Varol Ergen, Ekin Saçlıoğlu, Fulya Çetin, Gözde İlkin, Gülçin Aksoy, Güneş Terkol, H.Berrin Simavlıoğlu, Işıl Güleçyüz, Lara Ögel, Nalan Yırtmaç, Neriman Polat, Nurcan Gündoğan, Özgür Çimen, Özlem Şimşek, Peri Demirbaş, Sevil Tunaboylu, Şafak Şule Kemancı, Tuse Tamer, Ülgen Semerci, Yasemin Özcan, Yeşim Ağaoğlu, Zeyno Pekünlü.

Tarih: 24 Şubat 2017, Cuma

Yer: Zapata Moda

(Caferağa Mahallesi, Şevki Bey Sokak, No: 31/A, Kadıköy, İstanbul)

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