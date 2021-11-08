Kadına yönelik şiddete karşı milletvekillerinden öneri:  Evlilik öncesi çiftlere rapor verilsin

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesi için milletvekillerinden, evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması teklifi geldi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "İspanya’da olduğu biz de ülkemizde bölgesel olarak stratejiler üretebiliriz. Çünkü Diyarbakır’da Gaziantep’te duyduğumuz hikâyeler, İstanbul ve Ankara’dan tamamıyla farklıydı. Bölgesel mücadele yöntemleri belirlersek faydalı olur diye düşünüyorum." dedi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Başkanlığı’ kurulabilir"

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Kadın cinayetleri gerek dünyada gerek Türkiye’de almış başını gidiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır toleransın, özellikle zihniyet dönüşümünün gerçekleşebilmesi için bu işe daha güçlü bakmalıyız. Belki ileride, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bakanlığı’ olabilir ama en azından Bakanlık kuruluncaya kadar ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Başkanlığı’ kurulabilir. Güçlü ve bütçesi olan bir başkanlık olmalı. Ayrıca TBMM’de daimi bir kadına yönelik şiddetle mücadele komisyonu ve bu konuda özel ihtisas mahkemelerinin kurulmalı." düşüncesini dile getirdi.

AKP Malatya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Öznur Çalık şunları kaydetti:

İspanya’da kadına yönelik şiddetle mücadelede hem ceza, hem hukuk yargılaması yapan ihtisas mahkemeleri var. Cezayı veren mahkeme, nafaka, velayet gibi hususlara da karar verebiliyor. Bu durum daha hızlı karar alınmasını ve uygulanmasını sağlıyor. Bölgesel çalışmalarla ilgili de biz hem yerel bazlı, hem de bölge bazlı çalışmaları yapıyoruz ama bunu da artırmamız gerekiyor. Evlenmeye aday olan çiftlerin mutlaka ön eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmesi ve bu eğitim sonrası aldıkları ehliyetle evliliklerine başlamaları gerekir.